BTK Akademi'ye 10 Yeni Ücretsiz Eğitim eklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi'nin tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitimi daha kullanıcılara sunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, BTK Akademi'nin eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Platformun, herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Uraloğlu, " Türkiye'nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılımdan siber güvenliğe, dijital içerik üretiminden yapay zekaya kadar pek çok güncel başlığı kapsayan yeni eğitimlerin, alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Vatandaşlarımız artık Yapay Zeka Hukuku, Yapay Zeka ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkanına kavuşacak."

Farklı konularda yeni eğitimler sunuldu

Yeni eğitimlere ilişkin detayları açıklayan Uraloğlu, Yapay Zeka Hukuku eğitimiyle veri güvenliği, fikri mülkiyet ve sorumluluk hukuku gibi konularda kapsamlı bir bakış açısı sunduğunu ve katılımcıların, yapay zeka tabanlı projelerde karşılaşılabilecek hukuki riskleri öngörme ve yönetme becerisini bu eğitimle kazanabileceklerini vurguladı.

Uraloğlu, Yapay Zeka ile Görsel Sentez eğitimi kapsamında ise metinden görsel üretim tekniklerini, parametre yönetimini ve yaratıcı proje geliştirme yöntemlerini uygulamalı olarak öğretildiğini aktardı. Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı eğitimiyle, üretken yapay zeka araçlarının araştırma süreçlerine nasıl entegre edildiğinin anlatıldığını ifade eden Uraloğlu, RNN Yinelemeli Sinir Ağları eğitiminin ise katılımcılara doğal dil işleme ve zaman serisi verileri üzerinde, model geliştirme yetkinliğinin kazandırılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları eğitimi ile çocuklara yapay zeka kavramlarını eğlenceli ve etkileşimli şekilde tanıttıklarına dikkati çeken Uraloğlu, Unity Oyun Geliştirme Motoru eğitiminin ise oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyenler için tasarlandığını aktardı.

Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri ile makine öğrenmesinde topluluk yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretildiğine değinen Uraloğlu, siber güvenliğe ilgi duyanlar için de Zararlı Yazılım Analizi eğitiminin hayata geçirildiğini kaydetti. Eğitim materyallerini daha ilgi çekici hale getirmek isteyenlere yönelik Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma eğitiminin hazırlandığını bildiren Uraloğlu, Adli Bilişim eğitiminin dijital verilerin hukuki inceleme süreçlerini, delil toplama yöntemlerini ve temel kavramları tanıttığını belirtti.

Kullanıcı sayısı 2 milyon 750 bine ulaştı

BTK Akademi'nin kullanıcı sayısının toplamda 2 milyon 750 bine, haftalık görüntülenme sayısının 465 bin 219'a yükseldiğini ve her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı eklendiğini ifade eden Uraloğlu, portalda kişisel gelişim, sistem, yazılım, kariyer yolu, regülasyon, güvenli internet, tasarım, k12, yapay zeka ve işletme dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında, 283 konu başlığında, toplam 146 bin dakika çevrim içi eğitim bulunduğunu vurguladı.

Uraloğlu, yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi'nin, 12 ana kategoride, 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunduğuna dikkati çekerek, portala her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla mobil uygulamayı kullanıma açtıklarını kaydetti. Mobil uygulamayı, bugüne kadar 100 bin kullanıcının indirdiğine işaret eden Uraloğlu, şu ana kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verdiklerini, 25 ilde ise 89 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara, istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenlediklerini aktardı.