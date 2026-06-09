BTK: Kumar Suçları Erişim Engellemelerde 1. Sırada

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Son yıllarda internette yaygınlaşan kumar, resmi raporlara da yansıdı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2025 yılında katalog suçlara yönelik aldığı erişimi engelleme kararlarında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" yüzde 61,51 ile açık ara birinci sırada yer aldı. İkinci sırada, yüzde 25,43'lük payla "müstehcenlik" geliyor.

BTK'nın, 2025 yılı faaliyet raporu, abonelerin iletişim hizmetleriyle ilgili hızla artış gösteren şikayetlerini ve internet üzerinden oynanan kumarla yürütülen mücadeleyi gözler önüne serdi.

Raporda BTK'nın, internette katalog suçlara yönelik uyguladığı erişimin engellenmesine ilişkin tedbir kararlarına yer verildi. BTK'nın erişim engelleme kararlarının yüzde 99,88'ini çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturdu.

Bu kapsamda en çok karar "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama"ya yönelik olarak alındı.

Söz konusu tedbirlerinin suç türlerine göre oransal dağılımı şöyle:

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama yüzde 61,51

Müstehcenlik yüzde 25,43,

Yasa dışı bahis yüzde 0,94

Çocukların cinsel istismarı 0,65

Sağlık için tehlikeli madde temini 0,03,

Fuhuş 11,35

Uyuşturucu ve uyarıcı madde 0,07,

Atatürk aleyhine işlenen suçlar 0,01

İntihara yönlendirme 0,01

ŞİKAYETLER HIZLA ARTTI

Rapora göre BTK'ya, 2025 yılında 279 bin 276 şikayet başvurusu yapıldı. Şikayetlerde, 2024 yılına göre artış yüzde 43,74 olarak kayda geçti.

2025 yılında abonelerden gelen şikayetlerin sayısal dağılımı, internet servis sağlayıcıları (İSS) 125 bin 243, GSM 120 bin 705, uydu platform 13 bin 522, sabit telefon 10 bin 887, posta kargo hizmetleri 8 bin 919 olarak hesaplandı.

BTK'nın raporuna göre şikayet konuları şöyle:

-GSM taahhütname/cezai şart/cayma bedeli,

-İnternet Servis Sağlayıcı (İSS) bağlantı ve hizmet kalitesi,

-Uydu Platform kablo TV hizmeti faturalandırma,

-Sabit telefon hizmeti, abonelik işlemleri,

-Posta-kargo şube, acente ve personel şikayetleri.