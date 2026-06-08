Trabzonspor, Noah Saviolo transferini açıkladı! İşte maliyeti

Süper Lig devi Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

NOAH SAVIOLO TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, 22 yaşındaki sol kanat Noah Saviolo transferini KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir." denildi.

BONSERVİS BEDELİ

Portekizli oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlayan bordo-mavililer, bu transfer için Vitoria'ya 8.5 milyon Euro ödeyecek. Noah Saviolo, ilk sezonunda 1 milyon 350 bin Euro, ikinci sezonunda 1 milyon 100 bin Euro ve diğer sezonlarda ise 1 milyon Euro maaş alacak.

DÖRDÜNCÜ TRANSFER

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor; Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Cabral'ın ardından bu sezonki dördüncü transferini yaptı.