8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

08.06.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye’de sarı-lacivert renge gönül vermiş bir esnaf tarafından lokma dağıtılarak kutlandı.

Fenerbahçe’de gerçekleştirilen başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım’ın yeniden başkan seçilmesi, Osmaniye’de bir esnaf tarafından lokma dağıtılarak kutlandı.

AZİZ YILDIRIM GERİ DÖNDÜ, LOKMA DAĞITTI

Osmaniye çarşı esnafı Muhammet Salih Baba, Aziz Yıldırım’ın 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kent merkezinde vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten Baba, Aziz Yıldırım’ın başkanlığa dönmesinden duyduğu memnuniyet nedeniyle hayrına lokma dağıttığını söyledi.

8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

KUTLAMAYA BÜYÜK İLGİ

Kent merkezinde gerçekleştirilen lokma dağıtımında çok sayıda vatandaş ikramdan faydalanırken, çevrede toplananlar da yapılan kutlamaya ilgi gösterdi.

8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Osmaniye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü Kendisini tabancayla yaralayan kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Aydın’da boş arazide erkek cesedi bulundu Aydın'da boş arazide erkek cesedi bulundu
Mardin’de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu Mardin'de 4 çocuk babası, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu
Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan şüpheliyi tek yumrukla yere serdi
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir: Bu gece Tahran alevler içinde kalmalı
Ortadoğu’da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu Ortadoğu'da hava sahaları ardı adına kapanıyor: Uçuşlar durduruldu
İran, İsrail’e ait insansız hava aracını düşürdü İran, İsrail'e ait insansız hava aracını düşürdü
Bursa’da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı Bursa'da çocuk parkında pompalı tüfekli saldırı: 10 yaralı
İran’ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs’teki ABD Büyükelçiliği’nde alarm İran'ın İsrail saldırılarının ardından Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nde alarm

20:35
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran’da kurultay sürecini başlatıyoruz
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz
20:25
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
Ligi eksi 57 puanla tamamlamışlardı! Adana Demirspor taraftarı sokaklara indi
20:23
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
Afra Saraçoğlu sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu ile kameralara yakalandı
20:15
CHP’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları eşit olacak
CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak
20:03
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine “İthal“ çözüm buldu
Yerliden umudu kesen besiciler çoban krizine "İthal" çözüm buldu
19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
18:27
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma
"Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 21:14:09. #7.12#
SON DAKİKA: 8 yıldır bu anı bekliyordu! Dileği gerçekleşir gerçekleşmez lokma döktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.