BTK'ya En Çok İnternet Şikayeti Yapıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) iletilen tüketici şikayetlerinde ilk sırada "internet servis sağlayıcılığı" hizmeti yer alırken, bu konudaki şikayetlerin büyük bölümü "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne yönelik oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'ndan" derlediği bilgilere göre, tüketiciler, bilişim teknolojileri alanındaki şikayetlerini kuruma iletebiliyor.

Vatandaşlar, "BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi" üzerinden mobil iletişim, internet sağlayıcılığı, uydu, sabit telefon ve Kablo TV gibi hizmetlere yönelik şikayetlerde bulunabiliyor.

Bu kapsamda söz konusu sisteme 2024'te 183 bin 823 şikayet bildirilirken, bu sayı geçen yıl 268 bin 94'e çıktı.

Hizmet bazında geçen yılın tamamında en fazla şikayet, 124 bin 228 ile internet servis sağlayıcılığı alanında geldi.

Mobil iletişim kategorisi de aynı dönemde 119 bin 607 şikayet ile ikinci sırada yer aldı.

BTK'ye geçen yılın tamamında uydu platform hizmetlerine yönelik 11 bin 442, sabit telefon hizmetlerine yönelik 10 bin 811 ve Kablo TV hizmetleri konusunda 2 bin 6 şikayet ulaştı.

Uyduda şikayetler "faturalandırma"da yoğunlaştı

İnternet hizmetlerinde en fazla şikayet "bağlantı ve hizmet kalitesi" alanında iletildi.

Mobil iletişim sektöründe şikayetler "taahhütname, cezai şart ve cayma bedeli" konusunda yoğunlaşırken, uydu platform hizmetinde en fazla şikayet "faturalandırma" alanında geldi.

Sabit telefon hizmetinde "abonelik işlemleri", Kablo TV hizmetinde de "bağlantı ve hizmet kalitesi"ne ilişkin şikayetler öne çıktı.