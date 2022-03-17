BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak - Son Dakika
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BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak

17.03.2022 09:43
BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) istihdam edilmek üzere 82 bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) istihdam edilmek üzere 82 bilişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

BTK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü sınavla 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak.

Bu kapsamda hukuk fakültelerinden mezun 20, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun 10, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme fakültelerinden mezun 20, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun 20, endüstri mühendisliği bölümünden mezun 7, matematik bölümünden mezun 5 kişi BTK'de istihdam edilecek.

1 Nisan Cuma günü başlayacak ve 13 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek başvurular, sadece e-Devlet Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" internet adresleri üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı sınava katılacak adaylar BTK'nin internet adresinden (www.btk.gov.tr) ilan edilecek. Yazılı sınav, 14-15 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, başvuruların tamamlanmasının ardından kurumun internet sitesinden bildirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları itibarıyla yapılacak sıralama sonucu boş kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınava katılacak adaylar da kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Bu adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla da bildirim yapılacak.

Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligatta bulunulacak. Adayların, sınava ilişkin gelişmeleri kurumun internet sitesinden takip etmeleri önem taşıyor.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, matematik, İstihdam, Gazete, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTK'ye 82 bilişim uzman yardımcısı alınacak - Son Dakika


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