BTM'den 'Supernova' Temasıyla Sahne XL Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

BTM'den 'Supernova' Temasıyla Sahne XL Etkinliği

BTM\'den \'Supernova\' Temasıyla Sahne XL Etkinliği
26.06.2025 15:18
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İTO'nun BTM'si, girişimciler için düzenlediği Sahne XL etkinliğinde 21 girişimi tanıttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezinin (BTM) yılda iki kez düzenlediği Sahne XL etkinliği "Supernova" temasıyla gerçekleştirildi.

BTM'de düzenlenen yılın ilk Sahne XL buluşması, İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve BTM Genel Müdürü Önder Kul'un katılımıyla gerçekleştirildi.

21 girişimin stant açtığı etkinlikte, 13 girişim de sunum için sahne aldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Develioğlu, BTM girişimcilerinin bugüne kadar aldığı yatırımların değerleme miktarının 257 milyon doları ve girişimlerin yaptığı satış miktarının ise 30 milyon doları aşmasının, doğru yolda olduklarının bir göstergesi olduğunu söyledi.

"Teknoloji ve inovasyon üzerine kurulu güçlü bir kalkınma modeliyle ekonomik sıçramamızı gerçekleştirmek istiyoruz"

Develioğlu, kullanılan temaya ilişkin olarak "Supernova, bir yıldızın en parlak anı demektir. Bizim girişimcilerimizin her biri de bir süpernovadır. Zira onlar girişimleriyle sadece BTM'yi değil, ülkemizin girişimcilik ekosistemini aydınlatıyor. Zihinlerinin en parlak anının ürünleri olan fikirlerini, ülkemizin geleceğini aydınlatmak için ortaya koyuyorlar." dedi.

BTM'de girişimciler ve yatırımcılarla ekonomik anlamda Türkiye'nin ve İstanbul'un aydınlık geleceğini girişim ve inovasyon üzerine inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Develioğlu "Teknoloji ve inovasyon üzerine kurulu güçlü bir kalkınma modeliyle ekonomik sıçramamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Fiziksel sermayeye saplanıp kalmadan insan sermayemizi harekete geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji Geliştirme Merkezinde (TEKMER) yer alan 19 ofisin 16'sının dolu olduğunu aktaran Develioğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 84-85 doluluk oranına ulaştık ve bunu çok önemli buluyorum. Bu vesileyle bir fikri olan her girişimcimizi de BTM TEKMER'e davet ediyorum. Onlara bize gelin, çünkü biz dünyanın en iyi 3. kuluçka merkeziyiz diyorum." diye konuştu.

"Birçok fuar katılımını takvimlerimize ekledik"

BTM Genel Müdürü Kul da Sahne XL buluşmasının artık ekosistemde marka olduğunu ve heyecanla beklenen bir etkinlik haline geldiğini belirtti.

Kul, Supernova temasına atıfta bulunarak, "Her fikir bir yıldız gibi doğar. Önce inançla, sonra emekle büyür. Zorluklar ve karanlıklar olur ama vazgeçmeyen, yanmaya devam eden girişimciler, bir gün kendilerini, ekiplerini ve bazen dünyayı dönüştürecek o büyük çıkışı yakalarlar ve o büyük patlamayı yaşarlar. Sahne XL Supernova da tam olarak bunu anlatıyor. Supernova gibi patlayan fikirleri, potansiyelini gerçeğe dönüştüren girişimcileri ve etrafına ilham yayan bir ekosistem." ifadelerini kullandı.

BTM'nin yılın ilk ayında yaptığı çalışmaları anlatan Kul, "Yılın ilk ayından başlamak üzere İstanbul Ticaret Odamızın himayelerinde CES, MWC Barcelona, Hannover Messe, WIN Eurasia gibi ulusal ve uluslararası fuarlara girişimcilerimizle birlikte katılım sağladık. Yarın yine teknoloji dünyasının önde gelen etkinliklerinden biri olan SDN Summit'te girişimcilerimizle birlikte yer alacağız. Yakın zamanda ise Take Off, ZEPS, Teknofest gibi birçok fuar katılımını takvimlerimize ekledik." dedi.

Kul, İTO'nun da destekleriyle, ulusal ve uluslararası fuarlarda girişimcilerle teknoloji ve sanayi alanında önemli fırsatlar sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BTM'den 'Supernova' Temasıyla Sahne XL Etkinliği - Son Dakika

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