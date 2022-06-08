BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı - Son Dakika
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BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı

08.06.2022 11:39
BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), hem yatırımcıları hem de mucit girişimcileri bekliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerini desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), hem yatırımcıları hem de mucit girişimcileri bekliyor.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, merkez, yatırımcı ve mucitler için iki çağrıya birden çıktı.

Çağrılardan ilki BTM'nin yatırımcılar için geliştirdiği Yatırımcı Hızlandırma Programı. Bu program için 24 Mayıs'ta başvuruları almaya başlayan BTM, 20 Haziran'da çağrıyı sonlandıracak.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli bu projede başvurular detaylı bilgilerin de yer aldığı www.btm.istanbul/programlar/yatirimci adresinden yapılabilecek.

BTM'nin halihazırda çıkmış olduğu ikinci çağrı da yine İstanbul Kalkınma Ajansı destekli bir program: Mucit Girişimci Programı. 7 Haziran bugün itibarıyla başvuruların yapıldığı bu programa www.mucitgirisimci.com adresinden başvuru yapılabilecek. Başvurular 18 Temmuz'a kadar kabul edilecek.

BTM Kamp, ön kuluçka, kuluçka ve post kuluçka için de 10 Haziran Cuma günü başvurular kabul edilmeye başlanacak.

Bu başvuralar 25 Temmuz'a kadar sürecek. Yenilikçi bir iş fikrine sahip olan, girişimci olmak ve ekosistem içerisinde yer almak isteyen girişimci adayları BTM Kamp'ta, yenilikçi bir iş fikri olup, bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına (yazılım, web sitesi vb.) sahip olan girişimciler ön kuluçka programına katılıyor.

Kuluçka programında ise şirketleşmiş ve satış yapmış girişimciler bulunuyor. Yatırım almış, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler de post-kuluçka programında yer alıyor.

BTM'nin çıktığı çağrılar ve yaptığı tüm yenilikler https://www.facebook.com/btmistanbul/, https://twitter.com/btmistanbul, https://www.instagram.com/btmistanbul/adreslerinden takip edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, dünyanın gelecek vaat eden merkezi seçilen BTM, Türkiye'nin yakın coğrafyasının en önemli startup merkezleri arasında yer aldığını belirtti.

Elbaşı şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz BTM olarak sadece girişimciyi değil, yatırımcıları da desteklemeye başladık. Yatırımcı Hızlandırma Programı'mızdan mezun olan her yatırımcı tıpkı hedeflediğimiz gibi girişimcilere artık farklı bir gözle baktıklarını dile getiriyorlar. Aynı zamanda Mucit Girişimci Programı'mızla yaptıkları icatlar ile fark yaratan girişimcilere destek oluyoruz. BTM Kamp ise her zaman yeni girişimcileri bekliyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı ve BTM Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şekib Avdagiç'in ortaya koyduğu vizyon ile bu yıl bir Turcorn çıkarmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Umarız, hem yatırımcı hem de girişimci açısından çok verimli bir 2022 yılı geçireceğiz. Bugün attığımız bu adımların da yılın tamamı için bizlere güç verecek adımlar olmasını temenni ediyorum."

BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı
BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı
BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı

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Kaynak: AA

Türkiye, İto, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM, Yatırımcı Geliştirme ve Mucit Girişimci programları için çağrıya çıktı - Son Dakika

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