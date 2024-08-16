BTSO Başkanı Burkay: Enflasyon muhasebesi firmaların yükünü ağırlaştırmamalı - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO Başkanı Burkay: Enflasyon muhasebesi firmaların yükünü ağırlaştırmamalı

BTSO Başkanı Burkay: Enflasyon muhasebesi firmaların yükünü ağırlaştırmamalı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, enflasyon muhasebesinin bilançolara uygulanma şeklinin firmaların yükünü ağırlaştırmaması gerektiğini belirtti. Burkay, enflasyonla mücadele programının ekonomi yönetimi tarafından uygulandığını ifade etti ve reel sektörün zorlu şartlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

16.08.2024 11:48
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Enflasyon muhasebesinin bilançolara uygulanma şekli, tabloların gerçek değerlerine gelmesi yönünde uygulanmalı ancak zor dönemden geçen firmalarımızın yükünü ağırlaştırmamalı" dedi.

Türkiye ekonomisinin keskin bir virajdan geçtiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, yüksek enflasyonun ekonomide oluşturduğu tahribata rağmen, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele merkezli bir programı uygulamaya aldığını ifade etti. İbrahim Burkay, bu süreçte reel sektörün de daha sıkı finansman şartları ve piyasalarda daha zorlu şartlarda iş yapma ortamıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Yüksek enflasyon nedeniyle 2023 yılında enflasyon muhasebesi uygulamasının yeniden gündeme taşındığını hatırlatan Başkan Burkay, "Parasal olmayan kıymetler üzerinde uygulanan enflasyon düzeltmesi, öz kaynakları düşük olup borçla büyümeye çalışan ve özellikle de kredi kullanarak yatırıma yönelen girişimcilerimiz üzerinde tedirginlik oluşturmaktadır. Bu uygulama, girişimcilerimizi henüz üretime bile geçmeden, hiçbir satış yapamadan sırf aldığı makine teçhizatlarla, kurduğu tesis ve demirbaşların enflasyon muhasebesi nedeniyle doğan hesaplama sonucu, gelir bile elde etmeden ciddi bir vergi tutarı ile karşı karşıya bırakmaktadır" diye konuştu.

"Yatırımların önünü açmalıyız"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, büyük sanayiciden küçük esnafa kadar ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışan, üretime ve yatırıma yönelen iş insanlarının ticaret hayatına güvenle ve umutla devam edebilmelerinin önemini vurguladı. İbrahim Burkay, şöyle devam etti: "Enflasyon muhasebesinin bilançolara uygulanma şekli, tabloların gerçek değerlerine gelmesi yönünde uygulanmalı ancak vergi yükü getirmemelidir. Kamu finansmanı açısından vergi beklentisi olduğunun farkındayız. Ancak fiilen tahsilata dönmeyen kaydi bir değerin vergi sonucu doğurması, özellikle ticaret hayatında kaygıyla takip edilmektedir. Bu tedirginlik iş dünyasında yatırıma yönelmeyi azaltacağı gibi, yapılmış yatırımları da elden çıkarma riski taşımaktadır."

"Kazanç elde etmeden vergi hesaplanmasın"

Türkiye ekonomisinin yatırıma, üretime ve yeni istihdam alanlarına ihtiyacı olduğunu belirten İbrahim Burkay, yapılan düzenlemelerin de girişimcilerin yolunu açması gerektiğini söyledi. Başkan Burkay, şöyle devam etti: "Bu çerçevede KOBİ'lerimizin gelirleri yerine yatırımlarından vergi vermelerinin önüne geçilmelidir. İş dünyası olarak, enflasyon muhasebesi uygulamasından doğan vergilendirme yükünün geçici vergi dönemlerinde kaldırılmasını bekliyoruz. Geçici vergi yöntemi ile peşin vergi almak yerine, yıllık gelir/kurumlar vergisi üzerinde hesaplanarak alınması, toplanacak vergide eksiltme olmasına yol açmayacağı gibi hem sanayicimizin hem de küçük esnaf ve KOBİ'lerimizin ek finansman maliyetine katlanmasına gerek kalmayacaktır. Bu da vergi mükelleflerinin daha uyumlu şekilde vergisini ödeyebilir hale gelmesine katkı sağlayacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağına inanıyoruz. Ayrıca yatırım yapmış ve yatırım konusuyla ilgili satış geliri henüz oluşmayan şirketlerimize vergi tahakkuk edilmesi gibi konularda da kalıcı adımlar atılmasını bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı Burkay: Enflasyon muhasebesi firmaların yükünü ağırlaştırmamalı - Son Dakika

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