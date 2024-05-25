BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ekonomisinin dünyaya açılan kapısı olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK'te bir kez daha Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. DEİK'in 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Burkay'ın Divan Kurulu Başkanlığını yaptığı Genel Kurul'da DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığına Nail Olpak yeniden seçildi. Burkay, yeni yönetimde Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik ile birlikte yer aldı. Burkay, DEİK'in Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, firmaların yurt dışındaki rolünü güçlendirecek çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

25.05.2024 14:13
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 'Ticari Diplomasi' vizyonuyla Türkiye ekonomisinin dünyaya açılan kapısı olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK'te bir kez daha Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.

DEİK'in 37. Olağan Seçimli Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın Divan Kurulu Başkanlığını yaptığı Genel Kurul'da DEİK Yönetim Kurulu Başkanlığına Nail Olpak yeniden seçildi. Yeni yönetimde İbrahim Burkay ile birlikte Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de yer aldı.

"Firmalarımızın rolünü güçlendireceğiz"

Türkiye'nin ekonomik hedeflerinde öncü bir rol oynayan DEİK'in Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "DEİK olarak ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda Başkanımız Nail Olpak liderliğinde çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. DEİK bünyesinde dünyanın farklı coğrafyalarındaki yatırım imkanlarını özel sektörümüzün hizmetine sunan iş konseylerimiz, firmalarımızın ihracatının artırılmasına da katkı sağlıyor. Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerimiz ile firmalarımızın yurt dışındaki rolünü güçlendirecek çalışmalarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. DEİK'te ekonomimizin dünyaya açılan penceresi olma vizyonunu aynı heyecanla sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda iş dünyamızın en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

OİB Başkanı Baran Çelik de yönetimde

OİB Başkanı Baran Çelik'in de DEİK yönetiminde yer almasının Bursa'nın bu tür organizasyonlardaki temsili açısından önemli olduğuna değinen Başkan Burkay, "Yönetim kurulunda birlikte görev alacağımız değerli dostum Baran Çelik ile birlikte Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Başkanımız Nail Olpak ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerimizi bir kez daha kutluyorum." dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BTSO Başkanı İbrahim Burkay, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi - Son Dakika

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