BTSO Enerji Konseyi sektörün geleceği için çalışıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği 'Sektörel Konseyler' yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. BTSO Enerji Konseyi'nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla Bursa Business School'da (BBS) düzenlendi.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School'da yapılan çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, konsey üyeleri, üniversite ve sektör temsilcileri katıldı. Strateji Arama Çalıştayı'nda, enerji sektörünün yol haritasını belirlemek üzere sürdürülebilirlik, markalaşma, yönetişim ve dijitalleşme başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gürses, küresel ölçekte yeni dengelerin kurulduğu zorlu bir süreçten geçildiğini kaydederek, "Bu süreçte gelişmelere seyirci kalmak yerine, global ve bütüncül bir bakış eşliğinde riskleri ve fırsatları birlikte gören yeni bir yaklaşım sergilemek durumundayız. Türkiye'de oda ve borsalar arasında ilk kez Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında hayata geçirdiğimiz 'Sektörel Konsey' yapılanmasını da işte bu anlayışla kurguladık. Kentin geleceğinde söz sahibi olan tüm dinamikleri aynı masa etrafında buluşturduk. Sektör Konseyleri, ortak aklın harekete geçtiği ve ulaşılabilir hedeflerle firmalarımızı geleceğe taşıyan çok güçlü bir platforma dönüştü. Bursa'mızın ekonomi tarihine geçen 60'tan fazla örnek projenin hareket noktası, Sektörel Konsey yapılanmamızdır." dedi.

"Ortak akılla firmalarımız daha güçlü bir yapıya kavuşacak"

Ukrayna'da yaşanan savaşla beraber enerji güvenliği öneminin bir kez daha ortaya çıktığına değinen Gürses, "Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü enerji güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır. Aynı şekilde ülkemizin de taraf olduğu Paris İklim Anlaşması çerçevesinde, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerjinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği yatırımlarla yenilenebilir kurulu gücü itibariyle dünya 12'ncisi ve Avrupa 5'incisi konumunda. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da ilk sırada, hidroelektrik santrali kurulu gücünde ise Avrupa'da ikinci sırada yer alıyoruz. Burada ortak aklı harekete geçirerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, firmalarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşmasına imkan sağlarken, enerji arz güvenliği ile birlikte çevresel sürdürülebilirliği ve ülkemizin enerji bağımsızlığını artıracak çalışmaları da destekleyeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Enerji sektöründe hareketi yakalamamız gerekiyor"

Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Enerji Konseyi'nin esas kuruluş amacının aynı masa etrafında kamunun, belediyenin, iş verenlerin ve profesyonellerin bir arada olması olduğunu belirterek, "Sektörel sorunlarımızı taraflarla tartıştık. İzin talep eden ve izin veren kısımları "yönetişim" başlığı altında konuştuk. Ayrıca yeşil dönüşümle beraber yeşil organize sanayi bölgelerinin kurulması, sınırda karbon vergisi, yeşil mutabakata uyum gibi birçok konu var. Bu konuları da "markalaşma" ve "sürdürülebirlik" başlıklarında ele aldık. Diğer yandan dünyada teknoloji çok hızlı gelişiyor. Enerji sektörü de bu değişimden etkilenen en önemli sektörlerden biri. Dijitalleşmeyle beraber enerji sektöründeki hareketi yakalamamız gerekiyor. Çalıştayımızın sonucundaki çıktıları da bu başlıklar altında değerlendireceğiz." diyen Erol Dağlıoğlu, pandemi dönemi nedeniyle daha önce gerçekleştiremedikleri 'Enerji Zirvesi' programını bu dönemde BBS çatısı altında gerçekleştireceklerini söyledi.

Sektörün tüm dinamikleri bir arada

BTSO Enerji Konseyi Üyesi Ömer Annaç, BTSO'nun referans eğitim merkezi olan BBS'de verimli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalıştayların, sektörün tüm dinamiklerini bir araya getiren yapıda olduğunu ifade eden Annaç, "Buradan çıkan değerli fikirlerin kendi yapacağımız yatırımlarda da çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi. Ömer Annaç sözlerine TEKNOSAB'daki yatırımlarından bahsederek devam etti: "TEKNOSAB'ta ilk etaptan sonra yatırımlarımıza başladık. 16 bin metrekarelik kapalı alan inşaatımız başladı ve yüzde 70'i bitmiş durumda. Hedefimiz 2024 yılının altıncı ayında üretime başlamak. Bu fabrikamızda fotovaltaik (güneş paneli) üretim tesisi olacak. Yıllık 500 MW'lık bir üretim kapasitesine sahip. Tam otomasyon dediğimiz bir sistemde gerçekleşecek. Bu vesileyle hem TEKNOSAB'ı hem de BBS'i ülkemize kazandıran başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum."

Uludağ Elektrik şirketinden Tolga Aktoprak ise daha önce de enerji sektörünü ilgilendiren oturumlarda bulunduğunu fakat BTSO'nun konsey yapılanmasıyla birlikte gerçekleşen çalıştayın çok daha farklı bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Aktoprak, çalıştayda bulunan herkesin ortak motivasyonunun oturumlardan çıkan sonuçların sürdürülebilir ve uygulunabilir bir yapıda olması olduğunu ifade etti. - BURSA