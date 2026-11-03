BTSO, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları heyetini Bursa\'da ağırladı

BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FPCCI) ile bölge odalarının temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari ilişkiler ve iki ülke iş dünyası arasında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker, "Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü dostluğun ekonomik ilişkilere daha güçlü yansıması için iş dünyalarımıza önemli görevler düşüyor." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Zeki Eker, Savaş Keskin ve Murat Çağlar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen görüşmeye, BTSO Meclis Üyeleri Rıdvan Uğur Yavuz ve Mithat Sencar Sağlık ile Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi Derneği (BASDEC) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Hatipoğlukatıldı. FPCCI Başkan Yardımcısı ve Faisalabad Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı QurratulAin başkanlığındaki heyette,Dadu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zubair Ahmed Bhurt, FPCCI Diplomatik İlişkiler Komitesi Koordinatörü Yasir Liaqat, FPCCI Eğitimde Dönüşüm Komitesi Koordinatörü Shabana Faisal ve MandiBahauddin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sardar Muhammad OwaisRaza yer aldı. Turizm, tarım, inşaat, eğitim ve hizmet sektörlerinden temsilcilerin bulunduğu heyet, BTSO yönetimiyle tanışarak iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını artırmaya yönelik çalışmalar hakkında görüş paylaştı.

"Heyetin çeşitliliği, iş birliği alanlarımızın genişliğini gösteriyor"

Görüşmede konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Eker, "Heyette tarımdan inşaata, turizmden eğitime kadar farklı sektörlerin temsilcilerinin bulunması, iki ülke arasındaki iş birliği alanlarının ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Bursa'nın üretim gücü ve sektörel çeşitliliği, Pakistanlı iş insanlarıyla kurulacak ortaklıklar için güçlü bir zemin sunuyor." açıklamasında bulundu.

"Firmalarımızı buluşturacak adımları birlikte planlayacağız"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Keskin de görüşmenin iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkiler açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, "Pakistan, büyüyen pazarı ve gelişen girişimcilik ortamıyla Bursa firmaları için yakından takip edilmesi gereken bir ülke. Ticaretten yatırıma kadar ele aldığımız başlıkları somut iş birliklerine dönüştürmek için heyetle temasımızı sürdüreceğiz. Firmalarımızı buluşturacak adımları birlikte planlayacağız." şeklinde konuştu.

"Temaslarımızı düzenli hale getirerek bu bağı kalıcı kılmak istiyoruz"

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çağlar ise görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Bu tür heyet ziyaretleri, iki ülke iş dünyasının birbirini daha yakından tanımasını sağlıyor. Bursa'yı ve Odamızın imkanlarını Pakistanlı iş insanlarına anlatmak, ileride kurulacak ticari ilişkilerin ilk adımı. Temaslarımızı düzenli hale getirerek bu bağı kalıcı kılmak istiyoruz." dedi.

"Bursa bizim için çok önemli"

FPCCI Başkan Yardımcısı ve Faisalabad Kadın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı QurratulAin ise ev sahipliği için teşekkür ederek, "Bursa bizim için çok önemli; çünkü Osmanlı döneminden bu yana köklü ticari bağlarımız var. Bursa'ya ikinci gelişim. Bizi ağırladığınız için çok minnettarım. Pakistan ile Türkiye arasında güçlü bağlar kurmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.