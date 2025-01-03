BTÜ'de Tekstil Sektöründe Sorun Çözüm Pazarı - Son Dakika
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Ekonomi

BTÜ'de Tekstil Sektöründe Sorun Çözüm Pazarı

BTÜ\'de Tekstil Sektöründe Sorun Çözüm Pazarı

BTÜ akademisyenleri ve tekstil sektör temsilcileri sorunları tartışmak için bir araya geldi.

03.01.2025 15:46
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Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri ve tekstil sektörünün temsilcileri, "Sorun Çözüm Pazarı" etkinliğinde bir araya geldi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BTÜ-SAN) tarafından düzenlenen etkinlikte, tekstil firmaları, AR-GE, tasarım, üretim, inovasyon, kalite konularında karşılaştıkları sorunları akademisyenlere aktardı.

Akademisyenlerin de sorunlara çözüm önerileri getirdiği buluşmada, geliştirilebilecek AB projeleri ele alındı.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, etkinlikte yaptığı konuşmada, tekstilin Bursa için öncü bir sektör olduğunu belirterek, bu alandaki sorunlara çözüm getirilmesinin önemini vurguladı.

Yaşanan sorunlara akademisyen-sanayi işbirliğiyle çözüm üretmeyi amaçladıklarını kaydeden Çağlar, "Akademik akıl ile sektörü desteklemek ve yeni projeleri birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Şehirle, toplumla ve sektörle bütünleşen üniversitemiz, devamındaki süreçte gıda ve denizcilik sektörüyle de buluşacak. Bu sektörlerin çözümünde de BTÜ'lü akademisyeneler rol alacak." ifadesini kullandı.

Bursateknopark Genel Müdürü Ayşe Bedeloğlu da tekstil sektöründeki gelişmelere, sürdürülebilir tekstile, sektörde kullanılan materyaller ile tekstil sektöründe yaşanan yeniliklere değindi.

Etkinlikte, AB proje destekleri, akıllı tekstiller tekstil sektöründe yapay zeka, veri işleme, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, atık su arıtımı, biyobozunurluk, tekstil kimyasalları, inovatif süreçler ve ticarileşme, teknik tekstiller, çevreci çözümler gibi sorunlar da ele alındı.

Programa, ?Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, akademisyenler ve 30 sektör temsilcisi katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTÜ'de Tekstil Sektöründe Sorun Çözüm Pazarı - Son Dakika

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