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Bu bahçeye giren bir daha çıkmak istemiyor... Atıl durumdaki bahçe çekim merkezine dönüştü

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Hüseyin Dulkadir'in eşiyle birlikte 5 yıl önce oluşturduğu böğürtlen bahçesini ziyaret edenler bahçeden bir daha çıkmak istemiyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından birine dönüşen böğürtlen bahçesinde el edilen ürünler ise yoğun talep görüyor.

İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte memleketi Malatya'nın Doğanşehir ilçesine dönüş yapan 71 yaşındaki Hüseyin Dulkadir, Sürgü Mahallelerindeki 7 dönümlük alanda böğürtlen yetiştirmeye başladı. Az sayıda böğürtlen fidesiyle işe koyulan Dulkadir çifti, zamanla 20 bin fideye ulaşırken, hasattan edilen meyvelerden pestil, cevizli sucuk, reçel gibi ürünlerde elde ederek satışlarını gerçekleştiriyor.

"Bahçemiz turizm merkezi haline geldi"

Hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarına dönüşen böğürtlen bahçesinde taleplere yetişmekten güçlük çektiklerini kaydeden Hüseyin Dulkadir, "İstanbul'da ahşap işleri ile meşgul iken 2019 yılında atıl durumda olan ata topraklarımıza dönüş yaparak burada böğürtlen bahçesini oluşturduk. Bahçemiz büyük ilgi gördü. Zamanla elde ettiğimiz meyveleri çeşitlendirerek pestil, cevizli sucuk, reçel, şerbet, sos gibi ürünlerde elde ettik. Bu kadar çeşit içerisinde gördük ki gerçekten bir şeyler yapıla biliniyor. Talep ise çok yoğun sıcak satış öne çıkmış durumda. Özellikle hafta sonları yoğun bir insan akışını görüyoruz. Bahçemiz turizm merkezi haline geldi" dedi.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Böğürtlen bahçelerini ziyaret eden insanların bölgeden mutlu bir şekilde ayrıldığını ifade ederek, taleplere yetişmekten zorlandıklarını aktaran Hüseyin Dulkadir'in eşi Emine Dulkadir ise meyveleri çeşitlendirerek pestil, cevizli sucuk, reçel, şerbet, sos gibi ürünlerinde satışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.