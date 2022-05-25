Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor - Son Dakika
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Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor

25.05.2022 00:58
Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor

Bursa'da öğrenciye 1 liraya çay satan esnaf gelen zamlara rağmen 2023 yılına kadar 1 liraya çay satmaya devam ediyor.

Bursa'da öğrenciye 1 liraya çay satan esnaf gelen zamlara rağmen 2023 yılına kadar 1 liraya çay satmaya devam ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde 4 yıldır çay ocağı işleten Ahmet Çetinkaya, liseli öğrenciler "uygun fiyata bol bol çay içsin" diye onlara özel indirim yapıyor.

Normal vatandaşa çayı 2 liradan satan Çetinkaya, öğrencilere çayı uzun zamandır 1 liradan satıyor. Son günlerde siyah kuru çaya gelen yüzde 43'lük zamma rağmen öğrenciye çayı 1 liradan satmaya devam ediyor. Öğrencilere söz veren esnaf 2023 yılına kadar çayı 1 liradan satma sözü verdi. Uygun fiyata kaliteli çay içmek isteyen öğrenciler ise çay ocağına akın ediyor.

"Öğrenciler bol bol çay içsin" diye böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Ahmet Çetin Kaya, "Çay ocağımı 4 yıldır işletiyorum. Burada öğrenciye 1 liraya çay satıyordum. Çaya son günlerde yüzde 43 zam geldiği halde ben öğrencilere 1 liradan çay satmaya devam edeceğim. İş yerimin olduğu bölgede çok sayıda okul var, öğrenciler çayı 1 liradan sattığımı bildikleri için buraya gelip bol bol çay içiyorlar. Normal çayı 2 liradan öğrenciye çayı ise 1 liradan satıyorum. Öğrencilere söz veriyorum; onlara 2023 yılına kadar 1 liradan çay satacağım" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, Esnaf, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu esnaf çayı hala 1 liradan satıyor - Son Dakika


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