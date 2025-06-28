Bu Hafta Kaybettiren Yatırım Fonları

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 33,28 ile Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,40'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,679089 -33,28 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 5,440814 -19,52 DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,737875 -19,38 HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,298717 -18,92 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,724325 -12,17 HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON 1,312126 -10,23 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,317742 -8,85 AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,093873 -8,59 MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,673347 -7,37 ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON 48,123904 -6,97 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,191325 -1,40 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,540126 -1,15 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,174465 -0,84 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010297 -0,77 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,451067 -0,77 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,041468 -0,73 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,470155 -0,72 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,487245 -0,70 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,474235 -0,69 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,074985 -0,68 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA