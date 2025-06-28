Bu Hafta Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bu Hafta Kaybettiren Yatırım Fonları

28.06.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Fon'u yüzde 33,28 ile en fazla kaybettiren fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 33,28 ile Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ İstanbul Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,40'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,679089-33,28
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON5,440814-19,52
DENİZ PORTFÖY MGD HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,737875-19,38
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,298717-18,92
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,724325-12,17
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON1,312126-10,23
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,317742-8,85
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,093873-8,59
MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,673347-7,37
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON48,123904-6,97
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,191325-1,40
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,540126-1,15
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,174465-0,84
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010297-0,77
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,451067-0,77
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,041468-0,73
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,470155-0,72
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,487245-0,70
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,474235-0,69
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,074985-0,68
(Bitti)

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu Hafta Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:38:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta Kaybettiren Yatırım Fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.