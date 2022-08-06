Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (1)

06.08.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,10 kazançla 2.750,49 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.600,28 puanı, en yüksek 2.762,95 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 7,42 artışla 2.747,42 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,20 primle 4.587,43 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,30 kazançla 2.163,02 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 3,98 artışla 2.929,50 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 37,27 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 26,22 ile AG Anadolu Grubu Holding ve yüzde 25,15 ile İş Bankası (C) izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 31,66 ile Sinpaş GYO, yüzde 7,38 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 2,24 ile Turk İlaç ve Serum Sanayii şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 112 milyar 380 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 111 milyar 552 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi ve 110 milyar 291,13 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

- Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,71 artışla 1.021,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,71 kazançla 6 bin 842 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,21 değer kazanarak 17,9580 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,04 azalışla 18,2510 lira oldu.

Geçen hafta 21,8380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 kayıpla 21,6970 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,82 değer kaybederek 18,6910 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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