Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,44 kazançla 3.222,74 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.110,60 puanı, en yüksek 3.228,88 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,13 artışla 3.358,21 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,75 primle 5.036,62 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,74 kazançla 2.529,57 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,71 artışla 3.175,36 puana yükseldi.

VakıfBank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 51,64 ile VakıfBank oldu. VakıfBank'ı yüzde 38,37 ile Halkbank, yüzde 29,38 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,43 ile ARD Grup Bilişim Teknolojileri, yüzde 6,40 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 5,36 ile Garanti BBVA şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 616 milyon lirayla Sasa Polyester, 117 milyar 379,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 158,5 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

Dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 azalışla 1.004,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,92 kayıpla 6 bin 728 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,23 değer kazanarak 18,2140 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,37 yükselişle 18,2580 lira oldu.

Geçen hafta 21,4530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,41 kayıpla 21,1500 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,37 değer kaybederek 18,6340 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)