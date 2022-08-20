Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Yatırımcı rehberi (1)

20.08.2022 11:09
Yatırımcı rehberi (1)

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 kazançla 3.020,20 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.773,06 puanı, en yüksek 3.051,83 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 6,68 artışla 3.020,58 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,31 primle 4.918,60 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,47 kazançla 2.381,11 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,87 artışla 3.065,29 puana yükseldi.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,72 ile Şekerbank oldu. Şekerbank'ı yüzde 29,62 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 23,54 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 9,74 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 6,18 ile Aksa Akrilik ve yüzde 6,01 ile Şok Marketler Ticaret şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 40 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi, 118 milyar 720 milyon lirayla SASA Polyester Sanayi ve 117 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü, dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,48 azalışla 1.020,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 kayıpla 6 bin 838 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,94 değer kazanarak 18,1160 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,97 düşüşle 18,2200 lira oldu.

Geçen hafta 21,7800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,11 kayıpla 21,5380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33 değer kaybederek 18,9880 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Borsa haftayı rekorla kapattı Borsa haftayı rekorla kapattı Bu hafta yatırım araçları performansı Bu hafta yatırım araçları performansı
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
06:08 Tur otobüsü yolcu otobüsüne vurdu: Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement