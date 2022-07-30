Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika
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Yatırımcı rehberi (3)

30.07.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (3)

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,45, BES fonları ise yüzde 1,95 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,45, BES fonları ise yüzde 1,95 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 4,53 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında gerileyen fon bulunmuyor.

BES fonlarında ise en fazla yükselen yüzde 4,54 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında de gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları1,4542140612
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları3,7215132
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon1,56102983
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5872684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları2,5155531
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları1,9476751
Yatırım Fonları - Katılım Fonları1,0845431
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları4,5313130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3843430
Emeklilik Fonları (BES)1,952592508
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4250473
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları2,3111110
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,9831301
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,771111064
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları1,2430300
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler4,5413130
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,4013130
(Sürecek)

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı rehberi (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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