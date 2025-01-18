Bu Haftanın Yatırım Kazançları: Altın, Borsa ve Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bu Haftanın Yatırım Kazançları: Altın, Borsa ve Dolar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,68 yükselirken, altın ve dolar da değer kazandı.

18.01.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.659,51 ve en yüksek 9.989,36 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,83 artarak 11.989,83 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 9.751,24 puan, sanayi endeksi 0,43 azalışla 12.950,16 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,84 kazançla 14.618,74 puan oldu.

Çimsa Çimento en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,76 ile Çimsa Çimento oldu.

Çimsa Çimento'yu, yüzde 8,30 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,25 ile Anadolu Sigorta izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,15 ile Şekerbank, yüzde 8,24 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 7,85 ile Reeder Teknoloji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 451 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding ve 418 milyar 830 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,20 değer kazanarak 21 bin liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 35,5700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,60 artışla 36,5500 lira oldu.

Geçen hafta 43,3370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kaybederek 43,2650 liraya geriledi.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 artışla 38,9100 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Çimsa, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu Haftanın Yatırım Kazançları: Altın, Borsa ve Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bu Haftanın Yatırım Kazançları: Altın, Borsa ve Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.