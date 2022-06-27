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Bu ürünün geliri çok gideri yok

27.06.2022 16:49
Bu ürünün geliri çok gideri yok

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde bir çiftçi, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteğiyle 40 dönüm alanda lavanta yetiştirdi.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Saipbeyli köyünde bir çiftçi, Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe kaymakamlığından almış olduğu hibe desteğiyle 40 dönüm alanda lavanta yetiştirdi. Gübreye, ilaçlamaya ve sulamaya ihtiyaç duymayan lavanta bitkisi, ülke ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında yer alıyor.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, bölgede ürün çeşitliğini artırmak ve bölgeye ekonomik değer sağlayan yeni bir yatırım alanı oluşturmak amacıyla lavanta ekimi yapan çiftçileri yerinde görmek ve incelemek için bölgeye geldi. Demirhan, tarım projeleri vesilesiyle uzun vadede katma değeri yüksek alternatif tarım ürünleri yetiştirerek gelir artışını, üretim sonrası ise endüstriyel yapılanmanın gelişmesini ve ilçenin hem tarımsal hem ekonomik düzeyde kalkınmasını hedeflediklerini söyledi.

Son yıllarda yaşanan şartlara bağlı olarak lavanta ekimine yöneldiklerini belirten çiftçilerden Toprak, lavanta bitkisinin herhangi bir masrafı olmadan ekimini yaptıklarını ve üründen yüksek verim beklediklerini dile getirdi. Toprak, "Yıllardır kuru tarımla uğraşıyoruz. Buğday, mercimek, arpa ekimini yapıyoruz. Alternatif ürün olsun diye bölgeye böyle bir çalışma yapıldı. Kaymakamlığın projesine dahil olduk. Biz de katkı sağlayarak lavanta ekimini yaptık. Elegant çeşidini yapmışız, güzel bir görüntü hasıl oldu. Güzel bir verim alacağız Allah'ın izniyle. Bu tıp ve kimyasal sanayisinde de kullanılıyor. Temizlik, kolonya birçok alanda kullanılabiliyor. Bunun hasat dönemi de yaklaşmış oldu. Hasat edip distilasyona gönderiyoruz. Distilasyonda yağını ayırıyorlar. Bunun özel suları var, o sularla da kolonya ve temizlik ürünü yapılabiliyor. Çok amaçlı bir üründür. Değeri de ona göre artacaktır" dedi.

Kurtalan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mahfuz Demir, "Görmüş olduğunuz lavantaları biz geçen sene ektik. Bu lavanta kaymakamlık adına GAP İdare Başkanlığına bir proje hazırladık. Bölgeye alternatif bir ürün olarak lavanta ekimi yaptık. Bizim bölgemiz kurak alanlar olduğu için hububat, arpa, buğday, mercimek ekimi yapılıyor. Alternatif bir ürün olarak lavanta ekimi yaptık. Bu üründe amacımız bu, ürünün girdileri çok az. Hastalıklara karşı dayanaklı. Çiftçiler için girdiler ve masraflar çok az olan, geliri çok fazla olan bir üründür" şeklinde konuştu. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kurtalan, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

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