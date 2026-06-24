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Buğday Üretiminde Yenilik Projesi

Buğday Üretiminde Yenilik Projesi
24.06.2026 12:15
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Samsun'da 'Altındaneler Toprakla Buluşuyor' projesi kapsamında buğday hasat etkinliği yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Altındaneler Toprakla Buluşuyor" Buğday Yetiştiriciliği Yayım Projesi kapsamında hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve davetliler katıldı. Programın açılışında konuşan 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halit Kıvanç Sekban, artan dünya nüfusuyla birlikte gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çekerek, buğday üretiminde verimliliğin artırılmasının stratejik bir gereklilik olduğunu söyledi. Sekban, "Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte gıda ihtiyacının karşılanabilmesi için tarımsal üretimin artırılması büyük önem taşımaktadır. Buğday üretiminde verimliliğin artırılması, hem ekim alanlarının etkin kullanılması hem de birim alandan elde edilen ürün miktarının yükseltilmesiyle mümkün olmaktadır. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bölge şartlarına uygunluğu tespit edilen buğday çeşitlerinin demonstrasyon çalışmaları ile üreticilere tanıtılması amaçlanmaktadır" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selma Cineviz ise yaptığı konuşmada, Yenilik Yayım Projeleri'nin tarımsal yeniliklerin üreticiye ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Cineviz, "Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 2012 yılından bu yana yürütülen Yenilik Yayım Projeleri kapsamında, tarımsal araştırma enstitülerince geliştirilen ve tescil edilen yeni çeşitler ile üretim tekniklerinin çiftçilerimize ulaştırılması ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu projelerin temelini oluşturan yeni çeşitler ve üretim teknikleri, Bakanlığımızın araştırma kuruluşu olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesindeki araştırma enstitülerinde uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda geliştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Tarımsal yeniliklerin üretime kazandırılmasında araştırma kuruluşları ile yayım teşkilatlarının iş birliğinin önemine vurgu yapan Cineviz, geliştirilen bilgi ve teknolojilerin üreticilere daha hızlı ulaştırılmasıyla araştırma ve uygulama arasındaki bağın güçlendiğini belirtti.

"Altındaneler Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescil edilen Altındane ekmeklik buğday çeşidinin tanıtılması, üretiminin yaygınlaştırılması ve 19 Mayıs ilçesi ekolojik şartlarındaki performansının çiftçi şartlarında ortaya konulması hedefleniyor.

Projenin başarıyla tamamlanmasıyla birlikte bölgenin iklim şartlarına uyumlu, verim potansiyeli yüksek yerli ve milli buğday çeşitlerinin üretimde daha yaygın kullanılması ve il ile ülke tarımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Konuşmaların ardından demonstrasyon alanında hasat gerçekleştirildi. Katılımcılar, proje kapsamında elde edilen sonuçlar hakkında bilgi alarak ekili alanlarda incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Buğday Üretiminde Yenilik Projesi - Son Dakika

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