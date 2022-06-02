Buğdayı savaş da kuraklık da vurdu - Son Dakika
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Buğdayı savaş da kuraklık da vurdu

02.06.2022 09:47
Buğdayı savaş da kuraklık da vurdu

Mersin'in Silifke ilçesinde buğday hasadı yapıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde buğday hasadı yapıldı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya buğday temin etme konusunda sıkıntılar yaşarken üreticiler, yağışların az olmasından dolayı buğday rekoltesinin bu yıl düşük olmasından dert yandı.

Silifke genelinde bu yıl 110 bin dönüm buğday ve 30 bin dönüm arpa üretimi yapıldı. Üretimin büyük çoğunluğunu ise Silifke ovası oluşturdu. Her yıl dönümden yaklaşık 500 kilogram buğday hasat eden üreticiler bu yıl yağışların az olmasından dolayı dönüm başına 200 kilograma kadar düştüğünü belirttiler. Biçilen buğdaylar ise beton zemin üzerinde güneşte kurutulup, silolara aktarılmaya başlandı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, yapılan ilk buğday hasadını yerinde inceleyip, üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi.

"Ülkemizi daha ilerilere taşımak için inadına üretim yapmaya devam edeceğiz" diyen Doygun, yaptığı açıklamada, "2022 Yılı Biçerdöver fiyatlarını belirleyip, yılın ilk buğday hasadını yaptık. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünya buğday temin etmede sıkıntılar yaşarken, biz Silifkeliler olarak ektiğimiz buğdayların hasadına başladık. Odamızın Çiftçi Kayıt Sistemine göre (ÇKS) ilçemiz genelinde 110 bin dönüm buğday ve 30 bin dönüm arpa ekimi yapıldı" dedi.

Silifke bölgesinde yağışların az olmasından kaynaklı buğday rekoltesinde düşüş yaşandığını belirten Doygun, "Geçmiş yıllarda dönümden 500-550 kilogram buğday hasadı yapılırken, bu yıl yağışların az olmasından dolayı bu rakam dönüm başına 200 kilograma kadar düştü" diye konuştu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

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