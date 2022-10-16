Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak

16.10.2022 14:20

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Philip Morris sigaralarına paket başına 2 TL zam geldi. Fiyat artışından sonra grubun en ucuz sigarası 29,5 liraya, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.

Son dönemde gıdadan giyime, akaryakıttan enerjiye kadar birçok ürünün fiyatı artıyor. Zam furyasında sigara ve alkol de yer alıyor. En son temmuzda fiyatı artan sigaraya bir zam daha geldi.

FİYAT 2 TL ARTTI

Philip Morris grubu sigaralarının fiyatı paket başına 2 TL arttı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 29,5 TL

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre, grubun en ucuz sigarası 29,5 lira olurken, en pahalı sigarası ise 33,5 liraya çıktı.

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Philip Morris, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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