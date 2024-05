Buldan Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı, Dünya Çiftçiler Gününü Kutladı

Ekonomi

Buldan Çiftçi Mallarını Koruma Derneği Başkanı Özkan Gümüş, Dünya Çiftçiler Gününü kutlayarak, bu yılın çiftçilerin emeğinin, alın terinin alabildiği bir sezon geçirmelerini temenni etti.

Buldan Çiftçi Malları Koruma Derneği Başkanı Özkan Gümüş, Dünya Çiftçiler Gününü kutladı. Başkan Gümüş, yayınladığı mesajında, "Buldan merkez ve mahallelerinde günümüzün ağır şartlarında üretim yapan tüm çiftçilerimizin günü kutlu olsun. Kendimde çiftçilikle geçiniyorum. Üretimin her aşamasında çiftçimizin çektiği sıkıntıları çok iyi biliyorum. En son yaşadığımız dolu afeti nedeniyle zorda kalan üzüm üreticiliği ile geçinen çiftçimizin mağduriyetlerini gidermek adına gerekli tüm girişimleri başlattık. Ayrıca çiftçimizin her türlü sorununu gidermek anlamında her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isterim. Unutmayalım ki çiftçimiz üretirse ülkemiz bolluğa berekete ulaşır. Bu anlamda tüm çiftçilerimizin gününü kutlar, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler temenni ederim" dedi. - DENİZLİ