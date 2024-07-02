Buldan\'da Yukarı Pazar Kuruldu

Ekonomi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, Buldan ve çevre mahallelerde üretilen sebze ve meyveler Pazartesi günleri kurulan Yukarı Pazara gelmeye başladı.

Buldan'ın geleneksel Yukarı Pazarı kurulmaya başladı. Yaz aylarının gelmesi ve Buldan merkez ve mahallelerinde üretilen sebze ve meyvelere Pazartesi günleri kurulan pazarda görücüye çıkmaya başladı.

Buldan merkez ve mahallelerinde üreticiler tarafından üretilen ve kendileri tarafından satışı yapılan bamya, taze fasulye, sıyırma, barbunya, çilek, şeftali, armut, erik, kiraz, vişne, elma, kavun, karpuz, üzüm, salatalık, acur, biber gibi sebze ve meyveler Ekim ayı sonuna kadar vatandaşlar tarafından Pazartesi günleri taze ve organik olması sebebiyle tercih ediliyor. - DENİZLİ