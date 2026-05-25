Buldan'da tarihi konaklar ve kadın girişimciler turizme kazandırılıyor

25.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Buldan'da kadın girişimciler, GEKA ve ABİGEM iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında eğitim alarak kapasitelerini artırıyor. Proje, yöresel ürünlerin markalaşması, turizm ve dijital pazarlama alanlarında destek sağlıyor.

Buldan'ın girişimci kadınları, GEKA'nın desteği ve ABİGEM-KGK'nin iş birliğiyle geleceğe hazırlanıyorlar. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Buldan Ticaret Odası'nın öncülüğünde TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ile hazırlanan Kadın Girişimciliğin Yöresel Zenginliklerimizle Güçlenmesi Projesi, bölge ekonomisine değer katmaya devam ediyor.

Projenin uygulama safhasında, kurumsal paydaşlar olan Buldan Ticaret Odası, TOBB Denizli Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Denizli Ticaret Odası (DTO) bünyesinde faaliyet gösteren ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Denizli de stratejik roller üstlendi. Denizli ABİGEM, sahip olduğu uluslararası standartlardaki uzmanlığı eğitim ve danışmanlık süreçlerine aktarırken TOBB Denizli KGK de kadın girişimcilerin iş dünyasına entegrasyonu ve yerel ağların güçlendirilmesi noktasında rehberlik desteği sundu.

Kadın girişimcilerin kapasiteleri artırıldı

Denizli ABİGEM'in alanında uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen Yöresel Ürünlerin Markalaşma Süreci, Turizmde Misafir Ağırlama, Kooperatifçilik ve Dijital Pazarlama Eğitimleri ile programa katılım sağlayan kadın girişimcilerin kapasiteleri artırıldı. Ayrıca, projenin en kritik çıktılarından biri olan Kültürel Mirasın Turizme Kazandırılması ve Konakların Yeniden İşlevlendirilmesi Yol Haritası Raporu için yürütülen çalışmalar hızlandırıldı. Rapor için Buldan Ticaret Odası Genel Sekreteri Ayhan Emirdağ, ABİGEM Direktörü Sıdıka Arıkan ile İş Geliştirme Uzmanı İrem Kırlı, GEKA Uzmanı Ayşe Esin Başkan, Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Restorasyon Bölümü Öğr. Gör. Gamze Sayın ve MYO Sekreteri Ali Rıza Başbuğ, Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ı ziyaret ederek görüşlerini aldılar. Akabinde Buldan Ticaret Odası Genel Sekreteri Emirdağ, TOBB Denizli KGK Başkanı Ayla Taşçıoğlu, Denizli ABİGEM'den Sıdıka Arıkan ile İrem Kırlı ve GEKA'dan Ayşe Esin Başkan ile ilçedeki kurumlar ve girişimci kadınlarla bir çalıştay ve bilgilendirme toplantısı yapılarak yol haritasının analiz süreci için ilgili paydaşların görüşleri toplandı. Tarihi Buldan evlerinin işlev kazanması için oluşturulacak yol haritası, tüm ilçe halkına ve kadın girişimcilere rehber bir belge olarak sunulacak.

"Kadınlarımızın ekonomik hayattaki yerini güçlendirdik"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Erdoğan, "Buldan Ticaret Odamızın ev sahipliğinde, GEKA'nın finansal katkıları ve iştirakimiz Denizli ABİGEM ile Denizli TOBB KGK'nin teknik tecrübesiyle yürütülen projemizle; kadınlarımızın ekonomik hayattaki yerini güçlendirerek bölgesel kalkınmaya somut ve sürdürülebilir bir katkı sunmalarını hedefledik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

