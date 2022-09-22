176 kiloluk Yonko, organ nakliyle Türkiye'de hayata döndü

Bulgaristan'da tarım ve inşaat işleriyle ilgilenen 52 yaşındaki Yonko Georgiev Nikolov, yaklaşık 10 yıldır hem obezite hem sirozla mücadele ettikten sonra sağlığına Türkiye'de kavuştu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, ağır alkol kullanımı ve obezite nedeniyle 10 yıl önce siroz tanısı konulan Yonko Georgiev Nikolov, karaciğer hastalığı ve hareketsizlikle birlikte hızla kilo almaya başladı.

Bu süreçte 176 kiloya kadar ulaşan Yonko Georgiev Nikolov'a Bulgar doktorlar, yaşaması için en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiğini ancak kilosu nedeniyle ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine araştırmalara başlayan ve riskli olduğu için birçok merkez tarafından reddedilen Nikolov, sonunda Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Murat Dayangaç'a başvurdu.

2 haftada 30 kilo zayıflatıldı

Genel durumu giderek kötüleştiği için 18 Temmuz'da Medipol Mega Üniversite Hastanesine yatışı yapılan Nikolov'un 176 kiloyla ameliyata giremeyeceğini belirten Prof. Dr. Dayangaç, vücuttaki ödemin azaltılması için uygulanan tedaviyle hastanın 2 haftada 30 kilo zayı?amasını sağladı. Bu arada eşi Eli Kirilova Avriomova da karaciğer vericisi olmak üzere değerlendirmeye alındı. Hazırlık sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından ameliyata alınan Nikolov'a, eşinden alınan yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki karaciğer nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nikolov "Bulgaristan'da bu ameliyatın gerçekleştirilmesi imkansızdı. Daha öncesinde Türkiye'nin hastaneleri ile ilgili çok olumlu şeyler duyuyordum. Bunları yaşayarak öğrendim. Eski hayatıma dair hiçbir şeyi özlemiyorum. Daha önceleri hareket etmekte, yataktan kalkmakta, hatta nefes almakta bile zorlanıyordum. Zamanımın kalmadığının, ölüme yaklaştığımın farkındaydım. Ameliyattan bu kadar kısa süre sonra kendimi bu kadar iyi hissedebileceğimi sanmıyordum. Kilo vermeye devam edip yeni bir hayata başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organ nakli yapılan en kilolu hastası

Yonko'nun Türkiye'de bugüne kadar organ nakli yapılan en kilolu hasta olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Murat Dayangaç ise süreci şu şekilde anlattı:

"Günümüzde karaciğer sirozunun en önemli nedenlerinden biri obezite. Kötü beslenme ve obeziteye bağlı karaciğer yağlanmasına alkol kullanımı da eşlik ettiğinde, karaciğer hasarı çok daha hızlı oluyor. Yonko'da uzun yıllar alkol kullanımına ve karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğer hasarı oluşmuş. Son dönemde de vücudunda ve karnının içinde sıvı oluşmaya başlamış. Hasta bize başvurduğunda siroza bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu da vardı ve bu durum tedaviyi daha da zor hale getirdi.

Yani oldukça kompleks bir durumdaydı ama tedavilere çok iyi yanıt verdi. Yonko'nun vücut kitle indeksi başlangıçta 61'di biz bunu, 2 haftada 30 kilo zayıflatarak ancak 51'e düşürebildik. Bu bile dünyada genel olarak kabul edilen vücut kitle indeksi sınırının çok üzerinde. Dünyada çoğu merkez, karaciğer nakli için sınırı 40 olarak kabul ediyor. Bizim bugüne kadarki en kilolu hastamızın vücut kitle indeksi 42'idi. Yonko Türkiye'de bugüne kadar nakil yapılan en şişman hastadır diyebiliriz.

Hasta ne kadar kiloluysa, ameliyat o denli zor ve riskli hale geliyor. Bir başka zorluk da canlı vericili karaciğer nakil olacak birinin ihtiyaç duyduğu karaciğerin büyüklüğünün hastanın kilosu ile orantılı olması. Bir kadın vericinin bu kilodaki alıcıya yetecek kadar büyük bir karaciğere sahip olması nadir bir durum."

Dayangaç, çok mutlu olduklarını belirterek, "Yonko'nun daha önce başvurduğu merkezler tarafından doğrudan reddedilmesinin en önemli nedeni, hastanın çok şişman olmasıyla birlikte eşinin zaten uygun olmayacağı şeklinde ön yargılı yaklaşmış olmaları. Bizce her hasta, optimum değerlendirmeyi ve tedavi şansını hakkediyor.

Eşinin karaciğer ölçümlerini yaptığımızda, Yonko'yu 30 kilo kadar zayıflatabilirsek bu ameliyatı yapabileceğimizi gösteren bir hacim hesabı ortaya çıktı. Bundan sonra kolları sıvayıp, tıbbi tedaviyle zayıflatma sürecine geçtik. Verici ameliyatı sonrası Eli hızla iyileşti ve hatta eşinin bakımını üstlendi. Yonko'ya ve eşine bu şansı verdiğimiz ve tedaviyi başarıyla sonuçlandırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.