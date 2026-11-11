Bundesbank Başkanı, savunma harcamalarıyla büyümenin 4. çeyrekte hızlanmasını bekliyor - Son Dakika
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Bundesbank Başkanı, savunma harcamalarıyla büyümenin 4. çeyrekte hızlanmasını bekliyor

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Bundesbank Başkanı Nagel, Alman ekonomisinin dördüncü çeyrekte hızlanmasının muhtemel olduğunu, savunma ve altyapı harcamalarının talebi desteklemeye devam edeceğini söyledi. İmalat sanayisindeki toparlanmayı sürpriz bulan Nagel, özel tüketimin zayıf kaldığı uyarısında bulundu.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlanmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Her şeyden önce savunma ve altyapı alanlarındaki yüksek harcamalar talebi desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Nagel, Letonya Merkez Bankasının ülkenin başkenti Riga'da düzenlediği ekonomi konferansında yaptığı konuşmada, küresel ticaretteki aksamalar ve enerji krizi nedeniyle 2019-2025 döneminde uzun süreli bir durgunluk yaşayan Alman ekonomisinin bu yıl toparlanma sürecine girdiğini ifade etti.

Yaz aylarındaki öngörülerine kıyasla daha güçlü bir toparlanma sinyali aldıklarını vurgulayan Nagel, Bundesbank'ın haziran ayında 2026 yılı için yüzde 0,5 olarak açıkladığı büyüme tahminine karşın, bugün pek çok önde gelen kuruluşun ve federal hükümetin yüzde 1,3 civarında büyüme beklediğini aktardı.

Joachim Nagel, "Ren Nehri'ndeki düşük su seviyelerinin ulaşımda yol açtığı aksaklıklara rağmen öncü tahminler, ekonomik faaliyetin üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 büyüdüğüne işaret ediyor. Ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte hızlanması muhtemel. Her şeyden önce savunma ve altyapı alanlarındaki yüksek harcamalar talebi desteklemeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sanayisindeki toparlanma "sürpriz" oldu

Ekonomideki verilere değinen Nagel, reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ve ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdüğünü belirtti.

Bu yılın asıl sürprizinin özellikle kimya ve elektrikli ekipman üretimindeki artışla imalat sanayisinde yaşandığını dile getiren Nagel, mevcut sipariş seviyelerinin bu olumlu eğilimin süreceğine işaret ettiğini söyledi.

Nagel, bununla birlikte toparlanmanın henüz tabana yayılmadığı uyarısında bulunarak, "Özel tüketim zayıf kalmaya devam ediyor. Makine ve teçhizat yatırımları da ikinci çeyrekte geriledi." bilgisini paylaştı.

"İş gücü piyasası reformlarına ihtiyacımız var"

Nagel, Alman ekonomisinin toplam katma değeri içindeki imalat sanayisi payının 2010'lu yıllardaki yüzde 20 seviyesinden 2025'te yüzde 18'e gerilediğini hatırlatarak, Çin'den gelen yoğun rekabetin Alman firmalarının geleneksel olarak güçlü olduğu otomotiv, elektrikli ekipman ve makine mühendisliği gibi alanlarda ihracat pazar payı kaybına yol açtığını ifade etti.

Kamu yatırımlarının ve savunma harcamalarının tek başına ülkenin uzun vadeli büyüme potansiyelini artırmayacağını vurgulayan Nagel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Almanya'nın potansiyel büyüme oranı yüzde 0,3 ila yüzde 0,4 civarında. Bu kesinlikle çok zayıf bir oran. Çalışma çağındaki nüfusun daralması nedeniyle iş gücü piyasası reformlarına ihtiyacımız var. Enerji sektörünün karbon nötr hale getirilmesi için çalışmalı ve daha güçlü özel sektör yatırımlarını teşvik etmenin yollarını bulmalıyız."

Kaynak: AA
EkonomiFinansDünyaSon Dakika

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