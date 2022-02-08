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Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz! - Son Dakika

Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!

08.02.2022 16:12
Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!

Elektrik faturalarına gelen zamlar sonrasında tüketiciler tasarruf etmenin yollarını aramaya başladı. Birçok yöntem yeniden hatırlanırken uzmanlardan faturaları düşürecek çok bilinmeyen bir detaya dikkat çekildi. 3 zamanlı tarife ile çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığı belirtildi.

İstanbul Ticaret Odası Ücretliler Geçinme Endeksi'nde bulunan 242 ürün arasında ocak ayında en çok fiyatı artan, yüzde 90 artış ile elektrik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre de tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) ocak ayında en fazla fiyatı artan ürün yüzde 70 ile elektrikti. Hal böyle olunca elektrik faturalarına gelen zamlar sonrası vatandaşlar tasarruf etmenin yollarını ararken çok az kişinin bildiği bir yöntem açıklandı.

TASARRUFUN PÜF NOKTASI BU SAAT ARALIĞINDA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mühendislik Fakültesi Enerji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Fertelli tasarruf etmek isteyenler için saat 22.00 – 06.00 uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Fertelli çamaşır, bulaşık, kurutma makinesi gibi elektrikli ev aletlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında kullanıldığında yüzde 8 ila yüzde 14 arasında tasarruf sağlandığını kaydetti. 500 kWh'ın üstünde tüketimi bulunan aboneler üç zamanlı tarifeye geçip, elektrik tüketimlerinin bir bölümünü gece döneminde gerçekleştirebilirlerse, elektriği puant dönemine göre yüzde 65 ucuza kullanarak toplam tüketim değerlerine bağlı olarak faturalarını yüzde 8-14 arasında azaltabileceğini dile getirdi.

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 - 22.00

Prof. Dr. Fertelli, elektrik faturalandırmalarında tek zamanlı ve çok zamanlı olmak üzere iki farklı tarife uygulandığını, 1 Şubat 2022 tarihli yeni düzenleme ile meskenlerde 3 zaman dilimine bölündüğünü ve her dilim için ayrı elektrik fiyatı uygulandığını belirtti.

"06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi 17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir" diyen Prof. Dr. Fertelli, "Bu iki farklı tarife alternatifi kullanıcılar tarafından fazla bilinmiyor. Aboneler mutlaka faturalarında yer alan tüketim değerlerini incelemeli, tüketimlerini daha çok gece zaman diliminde gerçekleştirenler ile tüketimlerinin belirli bir kısmını puant ve gündüz döneminden üç zamanlı tarifenin en avantajlı dönemi olan gece dönemine kaydırabilecek olanlar üç zamanlı tarifeyi tercih ederek önemli oranda tasarruf edebilirler" şeklinde konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz! - Son Dakika
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