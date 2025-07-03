Burcu Civelek Yüce ING Almanya Başkanı oldu

ING Almanya Bireysel Bankacılık Başkanlığı'na Burcu Civelek Yüce atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING'de küresel seviyede üst düzey atama gerçekleştirildi.

Finans sektöründe perakende bankacılık ürünleri, dijital iş modelleri, gelişmiş analitik ve yapay zeka alanlarında geniş bir deneyime ve bilgi birikimine sahip olan Burcu Civelek Yüce, ağustos itibarıyla ING Almanya Bireysel Bankacılık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini ve Executive MBA programlarını tamamlayan Yüce, kariyerine uluslararası yönetim danışmanlığı ve teknoloji şirketlerinde başladı. Akbank'a 2006'da katılan Yüce, strateji alanında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak 2014'te atanarak Akbank'ın üst düzey yönetiminde yer almaya başlayan Yüce, 2019'da ise Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Yüce, Ocak 2022'den bu yana Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti.