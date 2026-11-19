Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile Kızılkaya Belediyesi iş birliğiyle önemli bir ticari potansiyele sahip çörek otunun katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması için çalıştay düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde Çörek Otu Ürün Analiz Çalıştayı gerçekleştirildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, MAKÜ Teknoloji Transfer Ofisi ile Kızılkaya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştayda, Burdur'da çörek otu üretim kapasitesinin artırılması, markalaşması, katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve yeni pazarlara ulaştırılması konuları ele alındı. Çalıştaya Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Gürsoy, Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yetkililerinin yanı sıra akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sektör temsilcileri, kooperatifler ve üreticiler katıldı. Burdur'un çörek otu üretimindeki mevcut durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve sektörün gelişimine yönelik sürdürülebilir çözüm önerilerinin oluşturulması amacıyla çalıştay kapsamında dört tematik çalışma masası oluşturuldu.

Çörek otu dört tematik başlıkta ele alındı

Üretim ve verimlilik, katma değer ve ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama, işleme, altyapı ve tesisleşme konularının görüşüldüğü çalıştayda alanında uzman akademisyenlerin moderatörlüğünde gerçekleştirilen masa çalışmalarında üretim maliyetleri, verimlilik, tohum temini, ürün kalitesi, standardizasyon, katma değerli ürün geliştirme, markalaşma, pazara erişim, işleme kapasitesi ve yatırım ihtiyaçları bütüncül bir yaklaşımla ele alındı. Katılımcıların bilgi, deneyim ve saha gözlemlerini paylaştığı çalıştayda sektörün karşılaştığı sorunlar ile çözüm önerileri raportörler tarafından kayıt altına alındı.

Yerel üretimden yüksek katma değere

Çalıştay ile Burdur çörek otunun yalnızca ham madde olarak değerlendirilmesinin ötesine geçilerek gıda, kozmetik ve diğer katma değerli ürün alanlarında sahip olduğu potansiyelin geliştirilmesi hedefleniyor. Üreticilerin ekonomik getirilerinin artırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak yatırım modellerinin geliştirilmesi ve Burdur çörek otunun ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması çalışmanın temel öncelikleri arasında yer alıyor. Çalıştay kapsamında elde edilen görüş, öneri ve değerlendirmeler, Burdur çörek otuna ilişkin hazırlanmakta olan mevcut durum ve ürün analiz raporlarına girdi sağlayacak. Elde edilen çıktılar doğrultusunda sektörün gelişimine yönelik stratejik önceliklerin, yatırım alanlarının ve uygulanabilir iş birliği modellerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlanıyor.

Geçtiğimiz yıllarda da Burdur'da yetiştirilen çörek otuna önemli destekler verildi. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonu ile hazırlanan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan "Kızılkaya'nın Siyah Altını Çörek Otu ile Kadın ve Çiftçilerin Yaşam Koşulları İyileştiriliyor" projesiyle Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya beldesinde yürütülen proje kapsamında BAKA'nın destekleri ile temin edilen makineler yararlanıcı kurum olan Kızılkaya Belediyesinin proje için yaptırdığı toplamda 500 metrekare kapalı alana sahip tesise monte edilmişti. Başta Kızılkaya beldesinde yerleşik üreticiler olmak üzere sayıları 15'e yakın civar köylerdeki üreticiler de tesisten yararlanmaya devam ediyor. yine BAKA tarafından yayınlanan "Çörek Otu Tarımı ve Endüstrisi" fizibilite raporu da üreticilere yol gösterici kaynak niteliği taşıyor.