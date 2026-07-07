Burdur'da Gıda Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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Burdur'da Gıda Fiyatları Yükseliyor

07.07.2026 21:27
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Burdur'da gıda fiyatları Haziran'da aylık %1,06, yıllık %37,03 artış gösterdi.

Yerel Tüketici Gıda Fiyat Endeksi'ne göre, Burdur'da haziran ayında gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,06 arttı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 37,03 olarak gerçekleşti.

2026 yılı Haziran ayı Yerel Tüketici Gıda Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, kent genelinde gıda fiyatları haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,06 yükseldi. Verilere göre, 2025 yılı Aralık ayına göre fiyat artışı yüzde 13,02 olurken, geçen yılın aynı ayına göre ise artış oranı yüzde 37,03 olarak kaydedildi.

Haziran ayında en yüksek aylık fiyat artışı yüzde 4,99 ile unlu mamuller grubunda görüldü. Bu grubu yüzde 2,42 ile bakliyat ve yağ, yüzde 2,31 ile et ve et ürünleri, yüzde 1,65 ile ambalajlı gıda ürünleri takip etti. Aynı dönemde kuruyemiş grubunda yüzde 1,11 oranında düşüş yaşanırken, meyve-sebze, süt ve süt ürünleri ile su ürünlerinde fiyat değişimi olmadı. Yılbaşından bu yana fiyat değişimleri incelendiğinde en yüksek artış yüzde 17,13 ile süt ve süt ürünlerinde gerçekleşti. Et ve et ürünlerinde yüzde 15,66, meyve-sebzede yüzde 15,35, bakliyat ve yağ grubunda yüzde 12,62, ambalajlı gıda ürünlerinde yüzde 12,54, unlu mamullerde yüzde 12,08, kuruyemişte yüzde 8,04 ve su ürünlerinde yüzde 6,06 oranında artış kaydedildi. Son 12 aylık verilere göre ise en yüksek fiyat artışı yüzde 46,08 ile ambalajlı gıda ürünlerinde görüldü. Kuruyemiş grubunda yüzde 41,60, bakliyat ve yağ grubunda yüzde 38,23, et ve et ürünlerinde yüzde 35,35, süt ve süt ürünlerinde yüzde 30,60, meyve-sebzede yüzde 30,27, su ürünlerinde yüzde 29,63 ve unlu mamullerde yüzde 28,22 oranında yıllık fiyat artışı gerçekleşti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Burdur, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burdur'da Gıda Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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