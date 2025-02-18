Burhaniye Belediyesi\'nden Ucuz ve Sağlıklı Yemek Hizmeti: Kent Lokantası Açılıyor

Ekonomi

Burhaniye Belediyesi, Kent Lokantası için hazırlıklarda sona geldi. Başkan Deveciler, bu projeyle sosyal belediyecilik anlayışını bir adım daha ileriye taşıyarak, vatandaşlara ekonomik ve kaliteli yemek hizmeti sunmayı hedefliyor. Burhaniye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesi altında hizmet sunmaya başlayacak Kent Lokantasının yeri Mahkeme Mahallesi 8 Eylül Çarşısı'nda yer alan belediye dükkanı olarak belirlenerek çalışmalar hızla tamamlandı.

Burhaniye'nin merkezinde yer alan konumuyla hizmete girecek Kent Lokantası; okullara, iş merkezlerine yakın olup ulaşılabilirliğinin kolay olması da göz önünde bulundurularak; Burhaniyelilere ucuz, lezzetli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşma imkanı sunulacak. 19 Şubat 2025 Çarşamba günü açılışı planlanan kent lokantası, her gün yenilenen menüsü ile günde 4 çeşit yemeği cüzi bir ücret ile halk ile buluşturacak. "Dar gelirlinin, emeklinin, öğrencinin yanındayız!" diyen Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, sosyal belediyecilik anlayışının imza projelerinden biri olan Halk Market ile ilgili olarak, "Sosyal Demokrat Belediyecilik anlayışı ile çıktığımız bu yolda hemşehrilerimizin ucuz, lezzetli, sağlıklı ve güvenli gıdaya kolayca ulaşabilmesi için Burhaniye Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini hayata geçirerek, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına doğrudan ve etkin bir şekilde cevap vererek hemşehrilerimizin seslerine kulak vererek "Kent Lokantasını" siz değerli hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Burhaniye'mize hayırlı ve uğurlu olsun. Açılışımıza tüm halkımız davetlidir." diye konuştu - BALIKESİR