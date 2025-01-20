Burhaniye'de 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

Burhaniye'de 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor!

Burhaniye\'de 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor!

Burhaniye Belediyesi tarafından 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nde, bando yürüyüşü, Halk Market açılışı, yarışmalar ve deve güreşleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

20.01.2025 16:14  Güncelleme: 16:16
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Bu yıl 20. kez Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ve geleneksel hale gelen "Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali" için geri sayım başladı. 25-26 Ocak 2025 tarihlerinde Burhaniye'de dolu dolu bir hafta sonu programı vatandaşları bekliyor olacak. Burhaniye ile birlikte çevre il ve ilçelerden de yüzlerce insanın katılacağı festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla geçmesi bekleniyor.

25 Ocak Cumartesi günü saat 12.30'da Burhaniye Belediye Hizmet Binası önünden bando eşliğinde kortej yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı'na gidilerek başlayacak programda, saat 13.00'te Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in açılış konuşması ile festival başlayacak. Meydandaki tarhana çorbası ikramının ardından saat 14.00'te "Halk Market" açılışı için 8 Eylül Çarşısı'nda buluşulacak. Balıkesir'de bir ilk olacak ve sosyal belediyecilik anlamında yapılan önemli hizmetlerden olan "Halk Market" ile vatandaş uygun fiyatlı ve güvenilir hizmet ile alışveriş yapma imkanı bulacak. Açılışın ardından; Toplam 210 m alana sahip olan Halk Market'in 180 m'lik satış alanında; kasap, şarküteri, bakliyat, zeytin, hijyen ürünleri ve unlu mamuller gibi birçok ürün uygun fiyat ile satılmaya başlanacak.

25 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 14.30'da Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek yarışma, Burhaniye'nin zengin mutfak kültürünü ve yöresel mirasını ön plana çıkaracak. Alanında uzman bir jüri ile değerlendirilecek yemeklerde 3 kategoride kazananlara altın hediyesi verilecek.

Burhaniye Kent Konseyi tarafından düzenlenecek olan, konuşmacı olarak Ziraat Mühendisi ve danışman Murat Küçükçakır'ın katılacağı "Zeytin Tarımında Son Gelişmeler" isimli söyleşi soru cevap usulü ile gerçekleştirilerek. Katılımcıların zeytincilik alanında son gelişmelerden haberdar olabilmesi ve sorularına cevap bulabilmesi amacıyla düzenlenen söyleşiye zeytincilik ile uğraşan vatandaşların yoğun katılımı bekleniyor.

Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali'nin ilk gününün son etkinliği Reha Yurdakul Salonu'nda gerçekleştirilecek. Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun "Burun" isimli çocuk oyunu ücretsiz olarak sahnelenecek.

Festivalin en önemli etkinliklerinden yaklaşık 200 yıllık bir kültürü olan ve yüzlerce insanın büyük bir heyecanla beklediği güreşler için ülkenin pek çok yerinden develer ve sahipleri, Burhaniye'de binlerce güreşseverlerle bir araya gelecek. Renkli ve heyecan dolu anların yaşanacağı geleneksel deve güreşlerinde dereceye giren develerin sahiplerine kupaları takdim edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de 20. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali başlıyor! - Son Dakika

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