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Burhaniye'de kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Burhaniye'de kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor

Burhaniye\'de kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çay Caddesindeki mağazasında süt ve süt ürünlerinin yanı sıra ev yapımı salça, kara kovan balı gibi yüzlerce çeşit doğal ürünü vatandaşlarla buluşturuyor. Ayrıca, İvrindi Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ürünleri de bu mağazada satılmaya başlandı. Kooperatifler arasında dayanışma sağlanarak, üyelerine fayda sağlanıyor.

31.01.2024 13:45
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Burhaniye ilçesinde, Börezli Mahallesinde kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi önemli çalışmalara imza atarken, doğal ürünleri de Çay Caddesindeki mağazasında vatandaşlarla buluşturdu. Süt ve süt ürünlerinin yanı sıra ev yapımı salçadan, kara kovan balına kadar yüzlerce çeşit ürün satılan mağaza da, İvrindi Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ürünleri de satılmaya başlandı.

Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 200'e yakın üyesine faydalı olurken, yüzlerce ürünü de vatandaşlarla buluşturdu. Mağaza da Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ürünleri için de bir bölüm hazırlandı. Kooperatifler arasında dayanışma olduğunu anlatan mağaza müdürü Zekeriya İman, "Biz burada süt ve süt ürünlerinin yanı sıra yüzlerce gıda maddesi satıyoruz. Şimdi ise Gökçeyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin tıbbı ve aromatik bitkilerden oluşan ürünlerini de satmaya başladık. Biz onlara süt ürünleri veriyoruz, onlarda bize tıbbı aromatik bitkiler veriyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Burhaniye'de kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burhaniye'de kurulan Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi doğal ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor - Son Dakika
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