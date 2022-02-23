Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Vergi Haftasını kutladı - Son Dakika

Burhaniye'de, Vergi Haftası sebebiyle, Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu ve Gelir Uzmanı Murat Kaplan'ı makamında kabul etti.

Vergi Haftasının, toplumda vergi bilincini arttırmak amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasında kutlandığını anlatan, Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Memiş de, konuklarına teşekkür etti. Kaymakam Memiş,"Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR