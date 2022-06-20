Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı - Son Dakika
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Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

20.06.2022 09:25
Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı

Burhaniye'de Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar birer birer hizmete girerken, fabrika sayısı da 7'ye çıktı.

Burhaniye'de Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikalar birer birer hizmete girerken, fabrika sayısı da 7'ye çıktı. Yaklaşık 450 dekarlık alanda kurulan OSB'de ilk süt ürünleri tesisi de özel bir mandıra firması oldu.

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 35 parselde fabrikalar birer birer yükselmeye başladı. İlçenin en eski Süt ve Süt Ürünleri Tesisi olan Gediz Mandırası da, Burhaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yerini aldı. Mandıra, akıllı, sistem son model teknolojik ekipmanları ile üretime başladı. Balıkesir 'in süt işleyen önemli ve büyük markalarından biri olan Gediz Mandırası, Pazarbaşı Caddesinde bulunan eski üretim yerinden Burhaniye OSB'de bulunan yeni yerine taşınarak üretime başladı. Yaklaşık bin 200 metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni süt işleme tesisi, son model teknolojik akıllı sistem makine ekipmanlarla donatıldı. Burhaniye ve Edremit Körfezi civarındaki çiftliklerde üretilen koyun, keçi ve inek sütlerinden yöresel tatlar taşıyan bir çok çeşit peynir türü ve yoğurt üretilen tesisin tam kapasite ile faaliyete geçtiğini belirten şirket ortaklarından Gıda Mühendisi İdris Gediz, "Eski tesisimiz şehir içinde kalmıştı. Yeni tesisimizi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun makine ekipmanlara verdiği yüzde 65 oranındaki geri ödemesiz hibe desteği ile baştan aşağı yenilediğimiz gibi yeni yerimize taşıdık. Kapasitemizi de günlük 10 ton süt işlemeye çıkardık. Peynir ve yoğurt üretimimiz standartlaşarak daha da kaliteli hale geldi" dedi.

Proje danışmanı ve eski Tariş Müdürü İsmail Çancı da," Makine ve ekipmanlarının tedarikinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) süt ürünleri işleyen yöresel firmalara verdiği %65 oranındaki geri ödemesiz hibe desteği aldık. Tesis, AB standartlarında hijyenik olarak üretim faaliyetlerine başladı. Yeni kurulan tesis Balıkesir için bir kazanım ve iş kapısı oldu. Yaklaşık 12 milyon TL yatırım değerine sahip yeni tesis, ilçe, il ve ülke ekonomisine yeni bir ivme getirecek. Özellikle Burhaniye bu tip katma değerli yatırımlar ile her geçen gün sürdürülebilir kalkınma hedefinde doğru bir şekilde ilerliyor" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Burhaniye, Zeytin, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı - Son Dakika

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