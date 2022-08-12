BAL-SEN'den üyelik açıklaması - Son Dakika
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BAL-SEN'den üyelik açıklaması

12.08.2022 08:48
BAL-SEN'den üyelik açıklaması

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, yaptığı açıklamada, SGK İl Müdür Yardımcıları ile Merkez Müdürünün sendikalara üye olunamayacağının kanun ile belirli olduğunu söyledi.

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, yaptığı açıklamada, SGK İl Müdür Yardımcıları ile Merkez Müdürünün sendikalara üye olunamayacağının kanun ile belirli olduğunu söyledi.

Zaman zaman bazı teşkilatlarda kurum yetkililerinin sendika üyesi olup olmayacağı konularının sık sık önlerine geldiğini ifade eden Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, bu konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'yle görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bakanlıktan sendikalarına gelen cevap yazısında, kamu sektöründe çalışan kişilerde sendikalara kimlerin üye olamayacağının kanunda belirtildiğini ifade eden Dinçer, ancak kamu sendikalarının üye kayıt işlemleri yaparken bu konuda tereddüt yaşadıklarını ve bunu gözlemlediklerini ifade etti.

Büro Ailesi Sendikası olarak üye kayıtlarının başladığı süreçte ilgili bakanlık ile görüş talebinde bulunduklarını ifade eden Dinçer, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün bize gönderdiği cevabında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlerinin 4688 Sayılı kanun çerçevesinde sendika üyesi olamayacakları bildirilmesi üzerine Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) üyelik başvurusu bulunan SGK İl Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürünün üyelik başvurusunu reddederek oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçilmiş oldu" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sendika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BAL-SEN'den üyelik açıklaması - Son Dakika

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