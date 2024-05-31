Büro Memur-Sen, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Büro Memur-Sen, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika oldu

Büro Memur-Sen, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika oldu. Büro Memur-Sen, üye sayısını artırarak 113 bin 684'e ulaştı ve hizmet kolunda 13'üncü kez yetkili sendika oldu. Genel Başkan Yusuf Yazgan, hizmet kolu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürmek için mücadele edeceklerini belirtti.

31.05.2024 17:50
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Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) oldu.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika Büro Memur-Sen oldu. Yetkili sendika ve konfederasyonlar, her yıl 15 Mayıs tarihindeki üye sayılarının tespit edilmesiyle belirleniyor. Kurumlarda her sendika temsilcisinin katılımıyla yapılan üye tespit mutabakatlarına göre Büro Memur-Sen 2023 yılındaki 98 bin 401 üye sayısını bu yıl 15 bin 283 artırarak 113 bin 684'e ulaştı ve hizmet kolunda 13'üncü kez yetkili sendika oldu.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, son üç yılda, üye sayılarını yaklaşık yüzde 50 artırarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet kolu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürmek, sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Sözü verilen 3600 ek göstergenin hayata geçmesi, toplu sözleşme ikramiyesinin yeniden kazanıma dönüşmesi için mücadelemize devam edeceğiz. Toplu sözleşme kazanımımız olan ve tasarruf tedbirleri ile kaldırılmak istenen servis hizmetinin devam etmesi için başlattığımız mücadelemizi sürdüreceğiz. Çalışanların mesai ücretlerinin tasarruf paketine kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Tasarruf Genelgesi'nde yer alan bu iki konunun iptali için, Danıştay'da dava açan ilk sendikayız. Teşkilatımız ve üyelerimizden aldığımız güçle, haklı davamızdan geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Sendika, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen, Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu'nda yetkili sendika oldu - Son Dakika

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