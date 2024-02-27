Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Gıda ve tüketim malzemelerine de kira sınırı getirilmeli - Son Dakika
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Ekonomi

Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Gıda ve tüketim malzemelerine de kira sınırı getirilmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Gıda ve tüketim malzemelerine de kira sınırı getirilmeli

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, gıda ve tüketim malzemelerindeki fiyat artışlarına önlem alınması ve tavan fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, enflasyonla mücadele ve alım gücünün korunması için tavan fiyat uygulamasının şart olduğunu belirtti.

27.02.2024 11:19  Güncelleme: 11:23
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Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz" dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, gıdada Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının hızlandığını ifade ederek, gerekli önlemlerin alınması ve tavan fiyat uygulamasının getirilmesi gerektiğini söyledi. Yazgan, "Hükümetimizin fahiş kira artışlarına getirdiği sınırın benzerini gıda ve tüketim malzemelerine de getirmesini istiyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere, milletimiz fırsatçıların inisiyatifine bırakılmamalı" diye konuştu.

Gıda denetiminde tavan fiyat uygulamasına geçilmesi gerektiğini ve bu yönde denetimlerin tavizsiz gerçekleştirilmesi gerektiğini savunan Yazgan, "Her fırsatta kamu görevlilerini ve milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen cumhurbaşkanımızın bu sözünün tam anlamıyla karşılık bulması için ilgili bakanlık ve belediyelerin üzerlerine düşeni yapması ve denetimleri sıklaştırması gerekmektedir. Bu mücadelede cumhurbaşkanımız yalnız bırakılmamalı, sorumluluk sahibi her bakanlık ve kurum üzerine düşeni yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özellikle tarım ürünlerinin yerinde çok ucuz fiyatlarla satıldığını, aracılar sebebiyle fiyatların yükseldiğini kaydeden Yusuf Yazgan, zam yapmak için fırsat kollayanların hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini dile getirdi. Yazgan; enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı ve alım gücünün korunması için tavan fiyat uygulamasının şart olduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yusuf Yazgan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büro Memur-Sen Genel Başkanı: Gıda ve tüketim malzemelerine de kira sınırı getirilmeli - Son Dakika

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