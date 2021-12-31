Üye Girişi
Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor - Son Dakika

Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor

31.12.2021 11:13
Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracatında lokomotif illerden olan Bursa'nın büyümeye katkısının yeni yılda da süreceğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracatında lokomotif illerden olan Bursa'nın büyümeye katkısının yeni yılda da süreceğini söyledi.

Burkay, AA muhabirine, Bursa'nın Türkiye'nin üretim ve dış ticaret hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlayan illerden olduğunu anlattı.

Bursa'nın 2020'de 12,9 milyar dolarlık ihracatı ile ülkenin büyümesine katkı sağladığını belirten Burkay, "Bursa, Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına gerçekleştiriyor." dedi.

Dış satımda ülkelerle yarıştıklarını vurgulayan Burkay, şu bilgileri paylaştı:

"Bursa, 2020'de 198 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptı ve mevcut ihracatıyla dünyadaki 117 ülkenin önüne geçti. İran, Libya, Kosta Rika, Bolivya, Paraguay, Uruguay, Gana, Malta, Senegal, Kamerun, Ürdün, Bahreyn ve Kırgızistan gibi birçok ülkenin ihracatından daha fazlasını tek başına gerçekleştiren bir kentiz. Türkiye ekonomisinin yeni yol hikayesinde en önemli rol, üreticilerimize ve ihracatçılarımıza verildi. Bulunduğu coğrafyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan Bursa, güçlü üretim altyapısı ve ihracat artışıyla tedarik zincirinin en önemli halkaları arasında olduğunu bir kez daha göstermiştir."

"Azimle çalışmaya devam edeceğiz"

İbrahim Burkay, Ocak-Kasım 2021 dış satımı 13,5 milyar dolar olan Bursa'nın, Türkiye'nin bu süreçteki toplam ihracatının yüzde 7,2'sini karşıladığını aktardı.

Bursa'nın sanayi ve ihracat odaklı ekonomik yapısının 2021 yılındaki toparlanma dinamiklerinden fazlası ile yararlanmasını sağladığını vurgulayan Burkay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021 yılında küresel tedarik zincirlerindeki değişim ile Türkiye'ye yönelen ilave tedarik talebinin karşılanmasında Bursa, yüksek rol oynadı. Kent olarak, 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmimizle ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. BTSO olarak yeni yılda da Bursa Dış Ticaret Merkezi, Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, Ulusal Rekabetin Geliştirilmesi (Ur-Ge) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) ile ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hedeflerine en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yeni yılda da çok daha güçlü bir Bursa ve Türkiye için inşallah azimle çalışmaya devam edeceğiz."

BTSO üyelerinin Küresel Fuar Acentesi öncülüğünde dünyaya açıldığını ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almaya başladığını kaydeden Burkay, ilin ihracatını daha yukarılara taşımaya gayretinde olduklarını belirtti.

Burkay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BTSO olarak, Küresel Fuar Acentesi ile 7 binden fazla iş insanını dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarla buluşturduk ve 200'e yakın yurt dışı programına imza attık. Bursalı firmalar, uluslararası etkinlikler konusunda büyük bir deneyim kazandı. Güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle Küresel Fuar Acentesi, firmaların yurt dışı fuarlara etkili ve güçlü organizasyonlar ile katılımlarını sağlıyor. BTSO öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen 32 Ur-Ge ve HİSER projesi de üyelerin ihracat kabiliyetini güçlendiriyor. Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerle de yüksek ihracat performanslarına ulaştık."

Firmaların ihracat kaynaklı gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirdikleri projelerle iç pazar odaklı çalışan firmaların potansiyelini harekete geçirmeyi başardıklarına dikkati çeken Burkay, çok sayıda firmanın yeni pazarlara açılarak küresel rekabetin birer parçası haline geldiğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500

İbrahim Burkay, Türkiye, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor         
11:30
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı         
11:23
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10! Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!         
11:18
Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı Atama kararları Resmi Gazete'de! Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'na Azize Sibel Gönül atandı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58

Son Dakika Haberleri
11:30 Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde önemli kararlar alındı! Galatasaray'da 5 yıldızla yollar ayrılıyor
11:22 Yılın son gününde altın nasıl bir grafik izliyor? Gram fiyatı 776 lira seviyesinde
11:21 Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor
11:20 Yılın son gününe yükselişle başlayan dolar şu saatlerde 13,28'den işlem görüyor
11:17 Dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasında 2 Türk de var! İşte o isimler ve ilk 10!
11:17 Camdaki Kız 26. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
10:55 Yılbaşı gecesi televizyonlarda neler var? Hangi kanalda, ne izleyeceğiz?
10:53 Derse geç kalan öğrencisini her gün cetvelle döven öğretmen, gerçeği öğrenince yıkıldı! Ağlatan hikaye yeniden gündemde
10:49 Almanya 1,5 milyon yabancı işçi arıyor, Türkiye'den de başvurulabiliyor
10:45 Yargıtay'dan eve sarhoş gelen kocalara kötü haber!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 11:40:04. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa 24 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle büyümeye katkı sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement