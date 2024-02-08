Bursa AFSİAD\'ın İlk Üyeleri Rozetlerini Taktı

Bursa AFSİAD'ın ilk üyeleri rozetlerini taktı
Bursa AFSİAD yönetim ve üyeleri ilk programını gerçekleştirdi
Bursa'da Afyonkarahisarlı iş adamları bir araya geldi
BURSA - Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanlarını tek bir çatı altında toplamak amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kurulan Bursa AFSİAD'ın ilk üyeleri, rozetlerini taktı.
Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanları ve sanayiciler, 30 Ağustos 2023 günü Bursa Afyonkarahisarlı Sanayiciler ve İş Adamları Derneği'ni (AFSİAD)kurdu. Afyonkarahisar ve Türkiye için özel bir anlam taşıyan Zafer Bayramı'nda kurulan dernek kısa sürede 50'yi aşkın üyeyi bir araya getirdi. Bursa ve Afyonkarahisar arasında ticaret ve kültürel birlikteliği sağlamayı hedefleyen AFSİAD'ın ilk üyeleri gerçekleştirilen bir yemek organizasyonu ile rozetlerini taktı.
Programda konuşan Bursa AFSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Duran, "İçinde bulunduğumuz dünyada, global ölçekte ekonomik bir savaşın olduğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda Afyonkarahisarlıların da herkesten fazla devletinin yanında olması gerektiğini düşündük ve Bursa AFSİAD'ı kurmaya karar verdik. Birbirinden kıymetli 9 iş insanımızın bulunduğu kurucular kurulumuzu oluşturduk. Afyonkarahisar ve Türkiye için çok büyük anlam taşıyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıldönümünde Bursa AFSİAD olarak başvurumuzu yaptık ve derneğimizi kurduk" şeklinde konuştu.
"Her türlü çalışmayı ortak akılla yürüteceğiz"
İki şehir arasında ticari ve kültürel projeler üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Duran, hiçbir sorumluluktan kaçmayacaklarını söyledi. Dernek çatısı altında yapılan her çalışmayı ortak akılla yürüteceklerini kaydeden Duran, "Bursa'da Yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanı hemşehrilerimizi dernek çatısı altında bir araya getirerek, işbirliklerimizi güçlendirmek ve hem iki şehrin hem de dolayısıyla ülkemizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktık. Ulusal kurtuluş mücadelemizin mihenk taşları olan iki şehrimizi bir araya getirecek ticari, sosyal, kültürel projeler hazırlayarak, işbirliklerini her alanda artırmayı planlıyoruz. Her türlü çalışmayı ortak akılla yürüteceğiz. Üretken, çalışkan Afyonkarahisarlı iş insanlarımızın Bursa'da ve Afyonkarahisar'da oluşturdukları katma değeri mümkün olan en üst seviyeye çıkaracak projeler üretmeyi hedefliyoruz. Dernek olarak hem ata topraklarımıza, hem de ailemizle birlikte memleketimiz olarak kabul ettiğimiz Bursa'mıza hizmet edeceğimiz için son derece heyecanlıyız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yönetim kurulumuzdaki her bir arkadaşım, tecrübe birikimlerini ve enerjilerini iki şehrimiz için de harcamak için büyük fedakarlık ve gayret gösteriyor. Afyonkarahisar'ın yatırım avantajlarını ve insanımızın çalışkanlığını, Bursa'nın son dönemde ivme kazanan yüksek teknoloji hamlesiyle buluşturmamız bölgemizin menfaatine olacaktır. Ayrıca iki kültürün ortak yönlerini daha fazla ortaya çıkarıp, bu birliktelikten doğacak sinerjiyi üretimde buluşturma amacındayız. Sizlerden aldığımız güçle 5 ay gibi kısa bir sürede üye sayımızı 50'ye çıkardık. Bu birlik ve beraberliğimizle Bursa iş dünyasında örnek gösterilen bir sanayici ve iş adamları olmayı başardık. Bundan sonra da el ele vererek birçok örnek projeyi hayata geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
"Afyonkarahisarlı iş insanlarını bir araya getirmek istiyoruz"
Bursa'daki Afyonkarahisarlı sanayiciler arasında iletişimi kuvvetlendirmeyi istediklerini söyleyen Duran, "Bizler Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlı sanayici iş adamları olarak geçmişten bu yana böyle bir birliktelik sağlama noktasında bir düşüncemiz vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı olması hasebiyle dernek kuruluşumu gerçekleştirdik. Buradaki amacımız Bursa'da yaşayan Afyonkarahisarlı iş insanlarını bir araya getirmek, kendi içerimizde iletişimi daha geliştirmek. Aynı zamanda Bursa ile Afyonkarahisar'ın ticaret ve kültürel birlikteliğini sağlamak için bu derneği kurduk. 5 ay gibi kısa bir süre içerisinde 50 üyemiz oldu. Bugün de ilk üyelerimizle kaynaşma anlamında bir gece tertip edelim istedik. Bugün de çok yoğun bir katılım var" dedi.
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