Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Yol Haritası - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Yol Haritası

Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nde 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Yol Haritası

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik başkanlığında toplanan üst yönetim, 2024 yılı genel değerlendirmesini yaparak 2025 için planlarını tartıştı. Başkan Mustafa Bozbey'in vizyonu doğrultusunda Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması hedefleniyor.

21.01.2025 09:42  Güncelleme: 09:44
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik başkanlığında bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetim kadrosu, 2024 yılının genel değerlendirmesini yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in vizyonu çerçevesinde, 2025 yılının yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için gece gündüz demeden çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üst yönetim ekibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik başkanlığında düzenlenen '2024 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı'nda buluştu. Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve belediyeye bağlı şirket yetkililerin katıldığı toplantıda, 2024 yılı genel değerlendirmesi yapıldı. Kurumsal yönetim, stratejik yönetim, mali analiz ve 2025 yılı bütçesine ilişkin paylaşımların da ele alındığı toplantıda, koordinasyon gerektiren işler de gözden geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi üst yönetimiyle bir araya gelerek 2024 yılında yapılanları ve 2025 yılında yapılacakları ele aldıklarını söyleyen Genel Sekreter Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in liderliğinde, herkesin güvenle, huzurla ve keyifle yaşayacağı bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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