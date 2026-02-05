Bursa Büyükşehir'in kırsal kalkınma destekleri sürüyor - Son Dakika
Bursa Büyükşehir'in kırsal kalkınma destekleri sürüyor

05.02.2026 11:10  Güncelleme: 11:12
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik yüzde 100 hibeli kaba yem desteği projesini hayata geçirdi. 17 ilçede 400 üreticiye toplam 340 ton kaba yem dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayvan yetiştiricilerine nefes olacak bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kırsal kalkınmaya büyük önem vererek her zaman çiftçinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticileri ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik kaba yem desteği projesi hayata geçirildi.

Ziraat odaları tarafından bildirilen İşletme Tescil Belgesi kayıtlarına göre 1 ile 5 arasında büyükbaş hayvana sahip üreticilere, yüzde 100 hibeli kaba yem desteği sağlandı. Proje kapsamında 17 ilçede 400 üreticiye toplam 340 ton kaba yem dağıtıldı.

Yüzde 100 hibeli kaba yem desteğinden yararlanan üreticiler, her zaman yanlarında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

