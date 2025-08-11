Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Küçükbaş Hayvan Üreticilerine Aşı ve Yem Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik için aşı ve yem desteği için başvurulan 11 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başladı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, "Geçinen Bursa" hedefiyle tarım ve hayvancılıkta yerel üretimi güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere sağlanan desteklerin ardından küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilere de aşı ve yem desteğinde bulunulacak.

11 Ağustos'ta başlayan ve 7 Eylül'e kadar sürecek başvurular için şartlar şöyle:

TÜRKVET'e kayıtlı küçükbaş hayvan işletme sahipleri başvuru yapabileceklerdir. Her yetiştirici yalnızca 1 (bir) işletmesi için başvuru yapabilecektir. Başvuru sahibi Bursa İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olacaktır. Başvuru sahibi 2025 yılı son 6 ay TÜRKVET'e kayıtlı olacaktır. Belediyemizce başvurular değerlendirilerek başvuru sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru sahibine ait telefon numarasıyla bir ke başvuru yapılacak. Mücbir sebeplerin oluşması veya idarenin gerekli görmesi halinde proje ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

31.12.2025 tarih itibarıyla kullanılmayan destek, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının belediye hesabına aktarılacaktır. - BURSA