Bursa'da 3+1 İME Modeli Uygulanacak - Son Dakika
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Bursa'da 3+1 İME Modeli Uygulanacak

Bursa\'da 3+1 İME Modeli Uygulanacak
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YÖK'ün 3+1 İME Modeli, BUÜ'de meslek yüksekokullarında uygulamaya geçiyor. İşletmelerle işbirliği.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından ön lisans programları için hayata geçirilen 3+1 İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Modeli, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) yeni dönem itibariyle uygulanmaya başlayacak.

YÖK Başkanlığı'nın meslek yüksekokulu eğitiminde 3 dönemin teorik derslerle, 1 dönemin ise işletmelerde veya sanayide tam zamanlı uygulamalı eğitimle geçirilmesini sağlayacak 3+1 eğitim modeli, Bursa'da da hayata geçirilecek. BUÜ Yönetimi, yaptığı düzenlemeler sayesinde 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde toplam "14 Meslek Yüksekokulu" ve "65 Programda" İME Modelini uygulayacak.

Konuya dair detayları açıklayan BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın; İME (3+1) eğitim modelinin, öğrencilerin son dönemlerini tam zamanlı olarak işletmede uygulamalı eğitimle geçirmelerini sağlayan bir sistem olduğuna işaret etti. Bu sistemin işletmeler açısından en büyük faydasının nitelikli insan kaynağına düşük maliyetle erişim, işe alım sürecinde zamandan tasarruf ve potansiyel personeli önceden yetiştirme fırsatı sunacağının altını çizen Prof. Dr. Çağatan Taşkın sözlerine şöyle devam etti;

"Öğrenciler için en büyük faydası ise mezun olmadan önce bir işletmede uzun süreli çalışma fırsatı bularak, istihdam edilme yönünde önemli bir aşama kaydetmiş olacak olmalarıdır. 3+1 eğitim modelinde, meslek yüksekokulu öğrencisi 2. yılında tam bir dönem işletmede bizzat çalışır. Öğrencinin sigorta masrafları Üniversite tarafından ödenir. İşletme öğrenciye net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere ücret öder. Bu tutarın belirli bir kısmı devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenir. İME haricinde öğrenci aynı zamanda en az 30 işgünü yaz stajı yapmak zorundadır."

Bu kapsamda son üç ayda BUÜ Meslek Yüksekokulları olarak Bursa'da "400'den fazla kurumsal işletme" ile "İME protokolü" imzalandığı bilgisini paylaşan MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, bu protokol sayılarının 2026 yılı sonunda en az iki katına çıkarılmasını hedefledikleri aktardı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da 3+1 İME Modeli Uygulanacak - Son Dakika

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