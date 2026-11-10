Bursa'da 4 ilçede kaynak suyu ihalesi başladı, 1 milyar lira gelir bekleniyor - Son Dakika
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Bursa'da 4 ilçede kaynak suyu ihalesi başladı, 1 milyar lira gelir bekleniyor

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Bursa\'da 4 ilçede kaynak suyu ihalesi başladı, 1 milyar lira gelir bekleniyor
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Bursa'da İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki kaynak sularının kullanım hakları ihale yoluyla kiraya verilecek. 25-26 Kasım 2026'da yapılacak ihalelerden elde edilecek gelirin 1 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Bursa'da farklı ilçelerde bulunan çok sayıda kaynak suyunun kiraya verilmesi için ihale süreci başlatıldı. Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlarda, bazı kaynak sularından elde edilecek ihale gelirinin 1 milyar lirayı geçmesi bekleniyor.

Bursa'da 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelerde, İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki kaynak sularının kullanım hakları kiraya verilecek. 25-26 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak ihalelerde, kaynakların debilerine ve kiralama sürelerine göre farklı bedeller belirlendi.

İnegöl'deki kaynaklara 120 milyon liranın üzerinde değer biçildi

İnegöl Mesruriye Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı kaynağın toplam 3,5 litre/saniyelik bölümü 7 yıllığına kiraya çıkarılacak. Bu ihale için 37 milyon 998 bin 538 lira 60 kuruş tahmini bedel belirlendi. İhale, 26 Kasım'da saat 10.00'da yapılacak. Sulhiye ve Tüfekçikonağı mahallelerindeki 6 ayrı kaynağın toplam 7,62 litre/saniyelik bölümü ise 5 yıllığına kiralanacak. Bu kaynaklar için belirlenen tahmini bedel 82 milyon 728 bin 246 lira 80 kuruş oldu. İhale aynı gün saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Osmangazi'deki kaynak suyu için 75 milyon lira

Osmangazi ilçesi Güneybudaklar Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı kaynağın toplam 7 litre/saniyelik bölümü de 5 yıllığına kiraya verilecek. İhalenin tahmini bedeli 75 milyon 997 bin 77 lira 10 kuruş olarak açıklandı. İhale 26 Kasım günü saat 14.30'da yapılacak.

Kestel ve Mustafakemalpaşa'da üç ayrı ihale

Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi Gölçukuru mevkisindeki kaynağın 5 litre/saniyelik bölümü 5 yıllığına kiralanacak. 54 milyon 283 bin 626 lira 50 kuruş tahmini bedel belirlenen ihale, 25 Kasım saat 10.00'da yapılacak. Kestel Orhaniye Mahallesi'ndeki kaynağın 4 litre/saniyelik bölümü için ise 43 milyon 426 bin 901 lira 20 kuruş tahmini bedel belirlendi. Kiralama süresi 26 Ağustos 2029 tarihine kadar olacak. İhale 25 Kasım saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Mustafakemalpaşa ilçesi Sünlük Mahallesi'ndeki iki ayrı kaynağın toplam 3 litre/saniyelik bölümü de 5 yıllığına kiraya çıkarılacak. Bu ihale için belirlenen tahmini bedel 32 milyon 570 bin 176 lira olurken, ihale 25 Kasım saat 15.00'te yapılacak.

Derekızık'taki diğer kaynak için açık teklif usulü

Kestel Derekızık Mahallesi Kovukdere mevkisinde bulunan bir kaynağın 1 litre/saniyelik bölümü de 10 Aralık 2029 tarihine kadar kiralanacak. Kaynak için 10 milyon 856 bin 725 lira 30 kuruş tahmini bedel belirlenirken, ihale 26 Kasım saat 15.30'da açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalelere gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Her ihale için ayrı şartname alınması gerekirken, şartname bedeli 5 bin lira olarak açıklandı. İhaleler, Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Osmangazi ilçesindeki hizmet binasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
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