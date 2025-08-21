Bursa'da 58 Tay Satışı: 25 Milyon TL Gelir - Son Dakika
Ekonomi

Bursa'da 58 Tay Satışı: 25 Milyon TL Gelir

Bursa'da 58 Tay Satışı: 25 Milyon TL Gelir
21.08.2025 21:01
Karacabey Harası'nda gerçekleştirilen ihalede 58 tay satılarak 25.2 milyon lira gelir elde edildi.

BURSA'da Karacabey Harası'nda 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi. İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya alınan 'Zergüzüm Tay' isimli 2 yaşındaki erkek tay oldu.

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede 69 Arap koşu tayından 58'i satılarak 25 milyon 225 bin lira gelir elde edildi. TİGEM tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. TİGEM, bu satışlarda da hibrit yöntemi kullanıp, çevrimiçi teklif alarak e-satış ile tay sattı. Bu yöntem sayesinde TİGEM'in tay fiyatları değerlenirken, 58 tayın 9'u e-satış yöntemi ile alıcı buldu. Taylardan 58'i, 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişen fiyatlardan satılırken, TİGEM e-satış yönteminden 4 milyon 975 bin lira gelir elde etti.

İhalenin en yüksek bedelle satılan tayı e-satış üzerinden Kerem Gülmez tarafından 1 milyon 370 bin liraya alınan 'Zergüzüm Tay' isimli 2 yaşındaki erkek tay oldu. 'Zergüzüm Tay'ı, Mustafa Yılmaz'ın 1 milyon 320 bin liraya satın aldığı 'Güneşçeker' isimli 2 yaşındaki dişi Arap tayı ile 1 milyon 190 bin liraya e-satış üzerinden Özşahinler Limited Şirketi'nin satın aldığı 'Kestel Yiğidi' adlı 2 yaşındaki erkek tay izledi.

Kaynak: DHA

Bursa'da 58 Tay Satışı: 25 Milyon TL Gelir

Bursa'da 58 Tay Satışı: 25 Milyon TL Gelir
